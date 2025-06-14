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娛樂 最新消息

永野芽郁情緒崩潰了…友人曝她足不出戶只為找出抓耙仔

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本25歲女星永野芽郁4月爆出不倫已婚男星田中圭，雖然雙雙否認戀情，但形象仍一落千丈。近日更傳出，永野芽郁似乎因為執著於找出流出照片的犯人，情緒陷入崩潰、失控狀態。

永野芽郁遭爆情緒崩潰。（翻攝自IG）永野芽郁遭爆情緒崩潰。（翻攝自IG）

據《女性自身》報導，一名永野芽郁的友人透露她的近況，表示她最近幾乎都不出門，大多時間都乖乖待在家中，「不過她對那張牽手合照的『流出來源』十分執著，積極的想找出是誰洩漏的。她甚至開始懷疑身邊的人，有時還會情緒化、失去冷靜，讓周遭的人都感到相當困擾。」

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此外，永野芽郁日前現身見面會活動，不僅當場落淚為爭議事件道歉，後續面對主持人提問時，還會不斷重複回問，整個人顯得坐立難安、心不在焉。消息曝光後，不少網友都對她的行為感到錯愕，「她應該是氣瘋了吧」、「與其找犯人，不如先處理其他更重要的事，真找到了又能怎樣呢？」、「如果是真的，那永野芽郁真的很倔強，根本沒在反省吧…」。

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