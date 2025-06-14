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娛樂 音樂

孫燕姿首登鳥巢回春25年前美貌 陳妍希被逼到哭了半場

〔記者陽昕翰／台北報導〕華語天后孫燕姿「就在日落之後」昨天唱進北京鳥巢，吸引超過5萬名粉絲，她成了第四位站上鳥巢開唱的女歌手，老公納迪姆也現身支持。對於歌迷的力挺，她感性談到：「25年一轉眼就過去了，人來人往，但是你們都還在。」

孫燕姿剪了俐落短髮。（Make Music提供）孫燕姿剪了俐落短髮。（Make Music提供）

孫燕姿在造型上全面升級，不僅剪了一頭俐落短髮，配上了與主題契合的「日落粉橘」髮色亮麗登場。

華語天后孫燕姿舉辦「就在日落之後」巡演。（Make Music提供）華語天后孫燕姿舉辦「就在日落之後」巡演。（Make Music提供）

開場在絢爛的煙花下，孫燕姿穿著全新造型的白色長裙緩緩升起，選唱《我要的幸福》、《開始懂了》揭開序幕，還有限定歌曲《銀泰》，點燃滿場粉絲的熱情。

陳妍希朝聖孫燕姿的演唱會。（翻攝微博）陳妍希朝聖孫燕姿的演唱會。（翻攝微博）

昨天包括陳妍希、陳立農、周冬雨等人也到場朝聖，近來離婚恢復單身的陳妍希特別感性，看完演唱會後談到：「我等這個演唱會真的等太久了。十多年前本來就有機會看的，結果因為工作錯過了，沒想到一晃是那麼多年以後。從你一上台我就很想哭了，畢竟你承載了我那麼多年的青春，還好有快歌，也就哭了半場而已 ​。」

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