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娛樂 電視

胡瓜幫兒女圓夢「溫馨畫面曝」 反遭小禎偷虧

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜開設Youtube頻道《下面一位》，最新一集找來女兒胡小禎、兒子胡釋安，宣傳首次合作的實境節目《胡來旅行社》。小禎和安安透露他們共同的心願，是希望能和爸爸一起同遊遊樂園，這個願望剛好在30的歲數裡完成，讓兩人開玩笑齊聲表示：「這個年紀是不是就是我們倆的一個劫。」

胡瓜帶著小禎、胡釋安遊樂園。（下面一位提供）胡瓜帶著小禎、胡釋安遊樂園。（下面一位提供）

號稱膽子大、什麼都敢玩的胡瓜，卻頻頻因為年齡超過限制而無法搭乘，不過胡瓜化身熱情爸爸，在一旁認真記錄孩子們的畫面，瘋狂幫小禎及安安拍起照來，還一路目送他們搭乘遊樂設施，安安過程中也不斷回頭和胡瓜招手，畫面非常溫馨。

只不過玩完設施，一走出口胡瓜便馬上被學生們包圍不見人影，開始忘我的簽名，反觀小禎和安安被晾在一旁，簽完名後才回頭尋找自己的兒女，讓小禎感嘆：「帶自己的小孩來，結果居然在陪伴別人的小孩！」

胡瓜帶著小禎、胡釋安遊樂園。（下面一位提供）胡瓜帶著小禎、胡釋安遊樂園。（下面一位提供）

胡家三人首度合體錄製實境節目《胡來旅行社》，6月27日起每周五晚間8點在在客家電視台播出。三人各司其職，服務苗栗在地鄉親，陪伴旅客的過程中也創造新的家庭回憶，共同打造一間全台灣最有人情味的旅行社。

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