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娛樂 日韓

《PRODUCE X 101》過了6年！顏值C位金旻奎近況曝光：越來越像車銀優

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕最近因為韓國節目《BOYS II PLANET》再次掀起選秀熱，讓不少人聯想到Mnet的另一檔培育出許多人才的《PRODUCE 101》系列，曾經在第四季因顏值超高獲得矚目的金旻奎，近況如何？也引起討論。

金旻奎現階段專注於演員發展。（翻攝自IG）金旻奎現階段專注於演員發展。（翻攝自IG）

金旻奎出生於2001年，2019年以Jellyfish娛樂練習生參加《PRODUCE X 101》，在主題曲《지마》（jima）表演中，因為超高顏值以及可愛的笑容，圈粉無數，第一輪就獲得第一名，雖然舞蹈實力明顯比不上其他選手，因而遭受不少負評，不過努力跳舞的模樣仍讓許多人想為他加油，幾乎從未掉過出道位，最後卻未能入選X1。

金旻奎最近宣布演出《清潭國際高等學校》第二季，帥氣劇照引發討論。（翻攝自IG）金旻奎最近宣布演出《清潭國際高等學校》第二季，帥氣劇照引發討論。（翻攝自IG）

不過《PRODUCE X 101》在這之後被揭露了嚴重的黑箱事件，許多參賽者都成為作票受害者，導致X1解散，而製作人也吃上牢獄之災，更成為許多迷妹當中心中最恨的痛，直呼「絕對不再追選秀」、「我有選秀PTSD」、「害慘別人人生，怎麼賠！」、「安俊英走監獄路吧」。

金旻奎當年在《PRODUCE X 101》因為姣好的外貌，受到矚目，還因此獲得第一名。（翻攝自YouTube）金旻奎當年在《PRODUCE X 101》因為姣好的外貌，受到矚目，還因此獲得第一名。（翻攝自YouTube）

金旻奎本來就是演員練習生，後來也沒有往以偶像身分發展，而是專心發展演員事業。最近他公開即將演出《清潭國際高等學校》第二季的消息，在劇中飾演神秘的轉學生車振旭（音譯），同時也是一間財閥集團的私生子，他為了其目的，而向Yeri飾演的女主角白齊娜提出契約戀愛。《清潭國際高等學校2》劇組指出，金旻奎和車振旭角色契合度高達100%，外表冷靜、善於算計，內心卻隱藏著複雜的情感，將成為本季關鍵角色。

《清潭國際高等學校2》金旻奎。（翻攝自IG）《清潭國際高等學校2》金旻奎。（翻攝自IG）

《清潭國際高等學校2》金旻奎。（翻攝自IG）《清潭國際高等學校2》金旻奎。（翻攝自IG）

對於現年24歲金旻奎的近照，韓國網友、台灣網友紛紛表示，「越來越像車銀優」、「我覺得演戲更適合他」、「死去的回憶在攻擊我」、「金旻奎永遠的意難平欸，超清純帥哥」、「這傢伙排名本來都很前面，是被作票了？」、「現在看每一個人，都還是有特色的帥，沒有臉盲的感覺」。

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