恭喜！陳奕首度證實「年底當爸」 和五分埔千金今文定

〔記者蕭方綺／台北報導〕38歲的陳奕上月底向小10歲的「五分埔成衣千金」紀曦晨求婚成功，今在文華東方酒店舉行文定儀式，席開三桌，只邀請雙方親友出席，婚禮將在明年舉行。這次文定禮服陳奕和紀曦晨特別選了一套西式禮服和一套中式馬褂和旗袍出場，還和親友們正式宣告年底當爸的消息。

女方父母（左起）和紀曦晨、陳奕及陳奕媽媽合照。（陳奕提供）

陳奕提到很多人都在他們求婚的照片上就已猜疑紀曦晨懷孕，但由於習俗問題，未滿三個月無法透露，他今天終於證實年底當爸，他說：「無論是男孩或女孩，我們都滿懷期待，也希望能收到大家的祝福。」陳奕這幾個月真的很忙碌，除了製作的戲劇《男公館》開始進入後製期，同時兼顧珠寶事業，最重要還有老婆身孕的產檢，但是忙得非常開心和幸福。

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陳奕與紀曦晨二人去年開始交往，當時就以結婚為前提交往。在《男公館》開拍前，二人就訂下今年6月14日為文定之日。為何選擇這一天？陳奕解釋他和紀曦晨是在2024年3月14日在一起，「我們每月的14號都會一起吃飯紀念。而6月又是一年的一半，所以我們就在今年初選定了6月14日訂婚。」浪漫的陳奕也在5月27日紀曦晨生日這一天設計了巧妙的求婚，讓原本以為只是在辦她的結婚Party，當陳奕拿出他親自設計的3.14克拉鑽戒時，紀曦晨感動落淚。

陳奕（左）和紀曦晨在文華東方辦文定宴，婚紗是LinLi Boutique 高訂淺粉削肩晚禮服，男生西裝是SST&C。（陳奕提供）

由於這次文定儀式以女方主辦為主，主要邀請的是女方親友，加上彼此最親密的家人們。雖然是小型儀式，但氣氛非常溫馨、有趣。陳奕特別說到：「曦晨的爸媽也給了我們很大的幫助。從喜餅試吃到宴會間的點心雞尾酒安排，甚至在我工作繁忙時，還代與主持人開會。而曦晨特別用心地參與每個細節，從傳統服飾挑選、宴會背板、進場音樂到我們兩人的進場小舞蹈，還設計了一本用積木組裝別出心裁的簽到簿，讓每位來賓都能「拼」出自己，成為我們回憶中獨一無二的一部分。｣

陳奕（右）和紀曦晨以中式馬褂和旗袍出場。（陳奕提供）

今天訂婚儀式遵循古禮，其中進行「壓茶甌」橋段，準新娘收回茶杯後，陳奕男方親友回贈紅包並說吉祥話，這時陳奕深情對著紀曦晨說：「我會努力讓妳一直幸福，一直開心，所有事都不用擔心，我愛你！」

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