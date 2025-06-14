李蒨蓉向尪求歡被拒 認了很受傷「愛愛還要預約？」

李蒨蓉和老公李德立結婚21年感情甜蜜。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕46歲女星李蒨蓉2004年和富商老公李德立結婚，兩人育有2子，結婚至今21年感情甜蜜，怎料，日前她突在社群上傳一段影片透露，跟老公求歡遭拒，讓她感到相當受傷。

李蒨蓉自曝跟老公求歡被拒。（翻攝自臉書）

李蒨蓉12日上傳一段影片訴苦，「有一種受傷，是當老婆跟老公求歡，被拒絕的受傷。」在一旁的老公聽見後急忙解釋，「不是拒絕，是改期，昨晚真的很累！」但李蒨蓉仍認為就是在放鳥，老公則幽默回應，「沒有放鳥，今晚是箭在弦上，蓄勢待發」。

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李蒨蓉也提出疑問：「為何夫妻之間愛愛還要採取『預約制』？」認為這樣做不夠浪漫，應該要隨興一點，對此老公則笑說：「這是在拍偶像劇！婚後是要靠排班表。」李蒨蓉被說服後也認同，「現實生活中激情會消退，行事曆才是婚姻的續航力」，她進一步點出，採取預約制非但不減浪漫，反而還會多一點期待，最後李蒨蓉有感而發表示，「浪漫不是從天而降，是需要刻意製造」。

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