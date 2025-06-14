吳怡霈遭盜領數百萬…重話斥人性黑暗 「放狗反被咬一口」

〔記者邱奕欽／台北報導〕吳怡霈上月揭露帳務稽核出現嚴重落差，在審慎查核後，決定與原經紀人江小姐終止合作關係，事後更心寒嘆「幾百萬被盜領的損失，都不敵信任的一夕潰堤及瓦解」。然而，吳怡霈近日有感而發再道心緒，「這是一個人善被犬欺的世界，放出去的狗，小心還會回來反咬你一口」。

吳怡霈遭前經紀人盜領數百萬後，有感而發洩心緒。（翻攝自IG）

吳怡霈昨（13日）表示選擇沉默不代表認同，「我能理解人為了保護自己會說不實的話，但這些話傳到當事人耳裡，只能嗤之以鼻。」她引用《名偵探柯南》的經典名句「事情的真相只有一個」表態立場。對於外界流言蜚語，她也感謝仍願相信她的人，「謝謝懂我的人，一聽就說：『這不是你會做的事』。」

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「你嘴裡滿是抱怨，我心中滿是感念。」吳怡霈更撂下諷刺而深刻的一段重話，「這是一個人善被犬欺的世界，放出去的狗，小心還會回來反咬你一口」，暗指即使選擇善良仍會遭倒打一把，不懂得感謝過去的人，未來也難成大局，火藥味十足，全文雖未指名道姓，但外界普遍認為，應與前經紀人之間的決裂有關。

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