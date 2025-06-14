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論文不到手絕不分手！六月師大EMBA畢業抱回三獎 李易讚：畢典三進三出

〔記者蕭方綺／台北報導〕「六月」蔡君如從台師大GF EMBA（國際時尚高階管理碩士在職專班）畢業，在畢業典禮上成為焦點人物，不僅擔任學生會會長，更因優異表現榮獲「菁英服務獎」，同時肩負畢業生代表致詞與撥穗任務，當天光是領獎就三度登台，被老公李易虧：「跑步的時候在賽道上要奔跑，妳是在禮堂上也要奔跑，還『三進三出』。」但他也表示六月讀書很不容易，「利用假日的時間上課，還要寫好多的報告跟作業，領了三個獎真的是實至名歸，完美詮釋給孩子們看看媽媽當學生也是模範生」。

李易（左）讚許六月求學的努力和拚勁。（翻攝自IG）李易（左）讚許六月求學的努力和拚勁。（翻攝自IG）

典禮上，六月擔任畢業生代表致詞，談到兩年的進修歷程，她幽默說：「我們曾說過，論文不到手，絕對不分手！」話語間充滿同學情誼與求學辛酸。她也特別感謝家人一路的支持，「先生幫忙很多，讓我有很多時間專注在功課上，所以學習才可以好一點點。」

六月也分享這兩年重回校園求學點滴與心路歷程：「兩年說長不長，說短不短。但日子真的過好快，這兩年時間被滿滿的報告塞滿，每天除了帶小孩，就是要找空檔跟小組開會寫報告。說真的，生活過得好充實。我很享受當學生的時候，也很甘於照顧家庭生活。」

六月領到菁英服務獎。（翻攝自IG）六月領到菁英服務獎。（翻攝自IG）

談到撰寫論文的最後半年，她直言「超級燒腦」，並幽默指出論文已通過，「一度寫到頭髮要拔光了」，讓不少同樣經歷過研究寫作壓力的畢業生深感共鳴。她也說：「唯有走過這條艱辛的路，才能體會其箇中滋味。」

教授替六月（中）撥穗並給予畢業證書。（翻攝自IG）教授替六月（中）撥穗並給予畢業證書。（翻攝自IG）

最後，她特別感謝家人無條件支持：「感謝李先生與SS（一雙兒女暱稱）這兩年的包容與支持，讓我可以如期應屆畢業。我想，我畢業最開心的是SS，他們甚至跟我的導師說『可以把媽媽還給我們了』。」溫馨互動令人莞爾。

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