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館長直播再被亂入！被問「中華民國」尷尬反應曝

館長直播遭民眾亂入逼問政治題，感到無奈。（翻攝自YT）館長直播遭民眾亂入逼問政治題，感到無奈。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢自居「和平大使」，自10日起，展開6天5夜的上海之旅，一舉一動備受矚目，他昨晚到當地餐廳體驗中國古代的宮廷盛宴，沒想到享用完美食，有民眾突然亂入，質問哪個國家對中華民國佔領最多的領土」，場面相當尷尬，事後也表示無奈。

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館長13日直播體驗宮廷晚宴，從餐廳出來後，有不少民眾等待與他合照。豈料，突然有一名男子搭話詢問，「我想問一下，哪個國家對中華民國佔領最多的領土？」不過，這名男子話還沒問完就被隨扈推離，館長不理會滑起手機，但對方仍不死心高喊「Russia！Russia！烏克蘭勝利」，讓館長只能無奈苦笑。

館長遭民眾亂入逼問，尷尬反應曝光。（翻攝自YT）館長遭民眾亂入逼問，尷尬反應曝光。（翻攝自YT）

事後，館長表示，感覺有人想透過直播鬧事為自己造勢，懷疑對方是想出名和刷流量，「一上來就烏克蘭，我真他X無奈，我不知道這裡有人會討論烏克蘭」，他也說，這樣的行為會導致這次的「中國行」有不好的印象。

館長自認個性很差，直言「你打我一拳我會打死你，你懂嗎，我是十倍奉還」，但為了不讓和平交流目的失焦，當下選擇隱忍，「不然這一鍋粥就不用喝了」。

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