《魷魚遊戲3》終局之戰！李政宰對決李炳憲：我要結束一切

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕Netflix今天（14）日釋出《魷魚遊戲》第3季遊戲終局預告，這是在6月27日上線前的最後一支預告。預告帶領粉絲回顧整段驚心動魄的旅程，重現第1、2季的經典片段，並首度揭露最終章的精彩內容。而李政宰則說出「我結束這場遊戲」，將正式為魷魚遊戲畫下句點。

Netflix《魷魚遊戲》第3季遊戲終局預告公開，也是上線前最後一部預告。（Netflix提供）

預告深入描繪456號成奇勳（李政宰飾）的心境轉變，從參與致命遊戲前的生活，到如今在魷魚遊戲中，為保有人性信念而自我掙扎的過程。畫面中帶到149號玩家金子（康愛心飾）反思生命與遊戲不公的本質，也看到了許多第1季淘汰者們的畫面，包括阿里·阿卜杜勒、姜曉、吳一男、曹尚佑等，這些回憶喚醒觀眾成奇勳所經歷的創傷與失落。

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儘管當前的遊戲殘酷無情，溫暖的金子仍堅信成奇勳將拯救所有人，「壞人做壞事，但他們會怪別人，然露繼續安穩度日，好人則會為了最雞毛蒜皮的小事怪罪自己，我還是相信你來這裡，是為了救大家。」

不過畫面一轉，即是各種充滿高張力與情感衝擊的片段，包括成奇勳與前身為001號玩家的「負責人」（李炳憲飾）之間的對峙。成奇勳與倖存者們即將面對更致命的挑戰，每一個選擇都將帶來沉重代價。負責人迎接神秘VIP的同時，他的弟弟俊昊（魏嘏雋飾）也仍在尋找那座神秘島嶼，卻渾然不知內部已有叛徒潛伏。

《魷魚遊戲》成奇勳（李政宰飾演）與負責人（李炳憲飾演）對決海報。（Netflix提供）

前天也同時釋出「成奇勳與負責人」對決海報，也顯示第3季將是成奇勳與負責人的正面對決。在前兩次歷經背叛並痛失摯友後，成奇勳是否能繼續堅持信念，與負責人抗爭到底，而負責人在成奇勳的挑釁與刺激下，又會有什麼轉變。《魷魚遊戲》第3季將於6月27日於Netflix首播。

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