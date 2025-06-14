晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

《魷魚遊戲3》終局之戰！李政宰對決李炳憲：我要結束一切

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕Netflix今天（14）日釋出《魷魚遊戲》第3季遊戲終局預告，這是在6月27日上線前的最後一支預告。預告帶領粉絲回顧整段驚心動魄的旅程，重現第1、2季的經典片段，並首度揭露最終章的精彩內容。而李政宰則說出「我結束這場遊戲」，將正式為魷魚遊戲畫下句點。

Netflix《魷魚遊戲》第3季遊戲終局預告公開，也是上線前最後一部預告。（Netflix提供）Netflix《魷魚遊戲》第3季遊戲終局預告公開，也是上線前最後一部預告。（Netflix提供）

預告深入描繪456號成奇勳（李政宰飾）的心境轉變，從參與致命遊戲前的生活，到如今在魷魚遊戲中，為保有人性信念而自我掙扎的過程。畫面中帶到149號玩家金子（康愛心飾）反思生命與遊戲不公的本質，也看到了許多第1季淘汰者們的畫面，包括阿里·阿卜杜勒、姜曉、吳一男、曹尚佑等，這些回憶喚醒觀眾成奇勳所經歷的創傷與失落。

儘管當前的遊戲殘酷無情，溫暖的金子仍堅信成奇勳將拯救所有人，「壞人做壞事，但他們會怪別人，然露繼續安穩度日，好人則會為了最雞毛蒜皮的小事怪罪自己，我還是相信你來這裡，是為了救大家。」

不過畫面一轉，即是各種充滿高張力與情感衝擊的片段，包括成奇勳與前身為001號玩家的「負責人」（李炳憲飾）之間的對峙。成奇勳與倖存者們即將面對更致命的挑戰，每一個選擇都將帶來沉重代價。負責人迎接神秘VIP的同時，他的弟弟俊昊（魏嘏雋飾）也仍在尋找那座神秘島嶼，卻渾然不知內部已有叛徒潛伏。

《魷魚遊戲》成奇勳（李政宰飾演）與負責人（李炳憲飾演）對決海報。（Netflix提供）《魷魚遊戲》成奇勳（李政宰飾演）與負責人（李炳憲飾演）對決海報。（Netflix提供）

前天也同時釋出「成奇勳與負責人」對決海報，也顯示第3季將是成奇勳與負責人的正面對決。在前兩次歷經背叛並痛失摯友後，成奇勳是否能繼續堅持信念，與負責人抗爭到底，而負責人在成奇勳的挑釁與刺激下，又會有什麼轉變。《魷魚遊戲》第3季將於6月27日於Netflix首播。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中