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（獨家專訪）大滿貫影后讚美乳女神有才華！茱莉安摩爾《回聲谷》挑戰母愛極限

〔記者許世穎／台北－紐約連線專訪〕Apple TV+ 最新驚悚片《回聲谷》探討母愛的極限，由大滿貫影后茱莉安摩爾攜手新生代「美乳女神」席德妮史威尼，飾演一對關係緊張的母女。戲外同樣身為人母的茱莉安，被問及是否曾展現「極端母愛」，笑說孩子們大概會說她最常逼他們擦防曬油，「而且他們一旦曬傷，還會怕被我知道，因為知道我會唸！」

大滿貫影后茱莉安摩爾在《回聲谷》探討母愛的極限。（Apple TV+ 提供）大滿貫影后茱莉安摩爾在《回聲谷》探討母愛的極限。（Apple TV+ 提供）

片中以一場突如其來的深夜血案為開端，茱莉安與席德妮飾演的母女，在危機中被迫面對過往的創傷，也一腳踏入情感與道德的邊界地帶。茱莉安回憶第一次閱讀劇本時的震撼：「我記得那時剛好確診 COVID，在床上看劇本，故事讓我完全被吸引，出乎所有意料。」她說自己每次讀劇本都渴望感受到震驚與感動，「這部作品讓我全都體驗到了，當下我就知道一定要接演！」

茱莉安形容自己飾演的凱特擁有堅韌內心與強烈保護本能，即使行為在道德上可能存在灰色地帶，「但你會發現她其實非常聰明、堅定，也極度保護孩子。我喜歡這個角色的一點是，你以為你看得懂她，其實根本不了解她。」她也強調，雖然角色充滿難以預測與層層隱瞞的面向，但行為背後並非出於惡意。

茱莉安摩爾（上）和席德妮史威尼在《回聲谷》飾演關係緊張的母女。（Apple TV+ 提供）茱莉安摩爾（上）和席德妮史威尼在《回聲谷》飾演關係緊張的母女。（Apple TV+ 提供）

談到首度與席德妮合作，茱莉安直言印象深刻，「她非常有才華，工作態度也無可挑剔。演員最棒的一件事就是，可以與不同年齡的人建立平等的合作關係。在一場戲裡，彼此就是對手戲的搭檔，不存在上下之分。」她說，很多人會問「你從哪位演員身上學到最多？」但實際上拍攝期間時間緊迫，沒有太多排練空間，「能進到這一行的人，本來就得有真本事。」

儘管準備時間有限，兩人卻迅速建立了信任與默契。茱莉安說：「畢竟我們都經歷過母女關係，了解那種既強烈又有彈性的連結。能演出一種你身為人也能理解，身為演員又渴望探索的情感，是一件非常令人興奮的事。」

茱莉安摩爾（右）日前和席德妮史威尼一同出席《回聲谷》紐約首映會。（Apple TV+ 提供）茱莉安摩爾（右）日前和席德妮史威尼一同出席《回聲谷》紐約首映會。（Apple TV+ 提供）

談到觀眾關心電影結局是否留有一線希望，茱莉安認為這是一個刻意開放的詮釋空間，「這是一個真正的道德難題，既深刻又複雜，我們該怎麼幫助自己的孩子？幫助的責任與界線在哪裡？作為父母，我們是否可能介入過度？我欣賞這部片並未強加任何道德判斷，也沒把一切解釋得太清楚，因為這樣反而更貼近人生真實的樣貌。」

茱莉安摩爾（左）和席德妮史威尼在《回聲谷》被迫面對過往創傷。（Apple TV+ 提供）茱莉安摩爾（左）和席德妮史威尼在《回聲谷》被迫面對過往創傷。（Apple TV+ 提供）

雖然現實生活與片中角色的經歷大不相同，但茱莉安對「母愛」的理解毫不陌生。「幸好我的生活不像一部驚悚片，但我完全理解身為母親，會有多麼深刻的關懷、多麼想確保孩子平安、快樂與幸福。」最後她總結：「簡單來說，這部片其實在問觀眾：如果你是凱特，你會怎麼做？這就是最迷人的地方，因為沒有簡單的答案。」《回聲谷》已於 Apple TV+ 全球上線。

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