吳宗憲《玩很大》祭敬老條款 王彩樺爆氣：你懂倫理嗎

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲與KID、坤達主持《綜藝玩很大》，本週與歌壇夢幻組合：前BOB芭比成員大芭、方順吉、蔡家蓁、曾瑋中、鄭仲茵與王彩樺，老幹新枝全數到齊，前進嘉義梅山展開極限挑戰。

王彩樺一腳踏上「按摩拖鞋」頻喊好痛。（綜藝玩很大提供）

節目一開場，主持人吳宗憲就笑說：「今天肯定輕鬆！這麼多歌手來，加上彩樺姐出馬，當然要啟動『敬老條款』！」沒想到第一關卡就讓人腿軟，來賓需穿上「按摩拖鞋」走過高空雲梯拿答案。王彩樺一腳踏上「按摩拖鞋」頻喊：「真的好痛！」最後甚至動彈不得，由敵隊隊長KID英勇揹回終點。

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王彩樺一腳踏上「按摩拖鞋」頻喊好痛。（綜藝玩很大提供）

而初次參戰的大芭則鬧出不少笑話，遊戲途中竟突然低聲問：「我的手機呢？」讓KID當場爆氣：「我們在錄影耶！」面對節奏緊湊的關卡，大芭一度錯頻連連，引發網友熱議：「她根本是被耽誤的綜藝咖，超ㄎㄧㄤ！」

吳宗憲、KID、坤達與來賓大芭、方順吉、蔡家蓁、曾瑋中、鄭仲茵與王彩樺錄製《綜藝玩很大》。（綜藝玩很大提供）

本集最高潮莫過於「1314觀景台追逐戰」！眾人登上海拔1311公尺、坐落於茶園中的嘉義瑞峰海鼠山，再加觀景台高度3公尺，象徵「一生一世」的愛戀場景竟變成極限奔跑賽。製作團隊在現場宣佈：「請從山頂一路跑到山下！」讓王彩樺當場臉色鐵青，忍不住崩潰抗議：「你有懂倫理這件事嗎？」。

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