兒子出櫃藏了20年 鍾欣凌一席話惹哭3.7萬人：我若是第一個知道的人…

〔記者蕭方綺／台北報導〕鍾欣凌近日在公視台語台、華視聯播的戲劇《拜六禮拜》中，與飾演兒子的王品澔共同演出一場「兒子出櫃」的戲，感動無數觀眾。其中鍾欣凌一句台詞：「我若是第一個知道，代表我兒子相信我；但我若是第一個，就代表你的祕密藏了二十幾年，你也太辛苦了吧！」打動了許多人，引發熱烈共鳴。

有網友將這段片段分享至 Threads，短短4天就吸引3.7萬人按讚，留言中不少人表示：「有這樣的媽媽真好」、「哭爆」、「被理解的感覺太珍貴了。」

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對王品澔來說，這是他首次與金鐘影后鍾欣凌合作，拍攝這場戲時原本相當緊張。他回憶，當天場景只有兩人對戲，他擔心自己不夠入戲，表現不佳。但在鍾欣凌自然流露的情感帶動下，他瞬間就進入角色，真切感受到角色的不安與失落。他說：「看著她的眼睛，即使沒說什麼話，也能感受到力量和安慰。」這場戲也成為他在整齣劇中最喜歡的一場。

鍾欣凌（左）和王品澔在《拜六禮拜》的出櫃戲，情感真摯動人。（公視台語台、華視提供）

鍾欣凌雖然和王品澔是第一次合作，卻對這位後輩充滿好感，形容他像「一隻忠心耿耿的黃金獵犬」，讓人忍不住想疼愛。她透露，拍攝另一場她喝醉、失意回家，兒子主動安慰她的戲時，讓她在角色中第一次深刻意識到：「小孩真的長大了，有能力保護媽媽。」那場戲中王品澔抱著她說：「沒關係，天塌下來，我很高可以幫你擋著！」讓她非常動容。

自那之後，兩人也更加放鬆，對戲時更有默契。現實中的王品澔個性其實和角色很像，常當朋友的「垃圾桶」，聽人傾訴、安慰別人哭，但總是用理性方式分析問題、溫柔而委婉地安慰他人。

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