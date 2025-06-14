女主播榨乾男友「改嫁富商」 名嘴揭狠招：男友被分手崩潰還債

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深媒體人呂文婉近日登上節目踢爆，有一名女主播交往攝影記者，卻把對方當作工具人，經常要求男朋友送名貴禮物，豈料，女方最終嫁給企業大老，男方分手後下場超慘，讓呂文婉感嘆：「實在很傻！」

呂文婉透露女主播把男友當作工具人，最後卻改嫁富商。（翻攝自YT）

呂文婉在節目《新聞挖挖哇》透露，自己認識一名攝影記者與財經線女記者交往，女方目前已經成為主播，兩人戀愛多年，男方卻淪為工具人，女方經常利用PUA的方式，在各大重要節日索討高檔名牌，當時男方誤認雙方有共識，以為會一起步入禮堂，於是想盡辦法滿足對方需求。

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豈料，這名女主播因為曾經是財經線記者，結識不少政商名流，後來她與攝影記者分手，改嫁富商，而男記者在交往期間為了滿足女友，信用卡幾乎刷爆，導致分手後仍要苦還卡債。

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事後，該名攝影記者相當崩潰，呂文婉見此感嘆，男方賺錢讓女友打扮的漂漂亮亮去跑新聞，還隨傳隨到，結過卻嫁給別人，「實在很傻！」

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