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娛樂 電視

吳婉君曬照網驚見「趙駿亞在後面」 本人神回一句

吳婉君（右）否認與趙駿亞（左）復合。（翻攝自臉書）吳婉君（右）否認與趙駿亞（左）復合。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星吳婉君今年3月爆出與對她施暴的前男友趙駿亞疑似復合，近期更一度被拍到兩人疑似同遊，女方事後四度發文回應此事。昨（13）她在臉書PO出一張自拍照，引起網友熱議，甚至有人留言「看到趙駿亞在後面」，她以5字回應。

吳婉君近日出國散心。（翻攝自臉書）吳婉君近日出國散心。（翻攝自臉書）

吳婉君在臉書分享一張自拍照，可見她頭戴一頂黑色鴨舌帽，身穿白色上衣搭配同色系襯衫，裝扮低調休閒，她手中拿著冰淇淋甜筒，俏皮的嘟嘴賣萌。美照吸引不少網友留言誇讚，「你吃的好可愛」、「婉君姐姐好棒好漂亮」，不過卻有一名網友留言「看到趙駿亞在後面」，對此她也親自回應「你看到鬼喔」，幽默又霸氣的回應，立即獲得網友按讚支持。

相關新聞：不是復合宣言！吳婉君最新發聲 認與趙駿亞出遊

事實上，針對外界傳言，吳婉君曾發文強調，「那是一場單純的出遊，不是什麼『復合宣言』，更不是任何人幻想中的劇情安排，而我對自己人生的選擇，不需要被審判。」她認為自己的人生不該成為大眾的娛樂消遣，並且仍在學習如何從創傷中修復自己、練習好好活著，呼籲外界不要過度臆測。

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