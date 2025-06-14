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娛樂 最新消息

BLACKPINK沒實名制 鄭孟洳：演唱會經濟恐淪「黃牛天堂」

〔記者王榮祥／高雄報導〕BLACKPINK二度在高雄舉辦的演唱會門票秒殺!民進黨高市議員鄭孟洳今指出，BLACKPINK售票未採用實名制，高市府作為消極讓歌迷怨聲載道，恐讓演唱會經濟淪為「黃牛天堂」。

鄭孟洳表示，高雄市2024年黃牛票裁罰最高金額案件，就是因該場演唱會「沒有實施實名制」，才讓黃牛如此囂張，而這次BLACKPINK演唱會同樣沒有採取實名制，讓人相當遺憾。

她說，高雄2024年積極發展演唱會經濟，辦理超過157場演唱會，吸引了超過171萬人次，但背後的黃牛經濟也蠢蠢欲動，根據市府統計，去年高雄市總共針對黃牛票案件裁罰了72件，最高開罰金額的案件為31萬5,200元，該案就是沒有採取實名制的「Golden Wave in Taiwan」。

愛聽演唱會的高市議員鄭孟洳喊話高市府，積極協調廠商推動實名制，阻絕囂張黃牛。（鄭孟洳服務處提供）愛聽演唱會的高市議員鄭孟洳喊話高市府，積極協調廠商推動實名制，阻絕囂張黃牛。（鄭孟洳服務處提供）

她強調，自己去年早提案要求文化局擬定演唱會黃牛詐騙配套措施，市府應優先考慮願意使用實名制的經紀公司，並將信用有疑慮的廠商列為黑名單；文化局也允諾，會主動與主辦單位溝通採實名制售票，但這次BLACKPINK演唱會，仍然沒有實名制，讓歌迷怨聲載道。

鄭孟洳認為，發展演唱會經濟的同時，高雄市政府更應嚴格要求廠商實施實名制，並且督促享有免租金紅利的公司負起社會責任，積極阻絕詐騙行為，維護歌迷權益，高雄絕對不能成為「黃牛天堂」。

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