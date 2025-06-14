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首集破百萬點閱！Andy老師環島返鄉探爸媽 網友狂讚：像紀錄片

Andy老師新影片獲得網友好評。（翻攝YouTube）Andy老師新影片獲得網友好評。（翻攝YouTube）

〔記者胡御柔／台北報導〕人氣網紅Andy老師與家寧爆出公司糾紛後，兩人多次隔空交火，風波不斷。但儘管爭議未歇，Andy老師並未因此停下創作腳步，日前推出的環島系列影片第一集便突破百萬觀看。昨（12日）他釋出第二集，不僅畫面拍攝精緻，更獲得網友好評。

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Andy老師環島回家探望爸媽。（翻攝YouTube）Andy老師環島回家探望爸媽。（翻攝YouTube）

第二集一開場Andy騎車環島回到雲林老家，準備給爸媽一個驚喜。影片搭配溫柔催淚的配樂，情緒瞬間拉滿。他騎車抵達家門前，率先被爸爸發現，第一句便關心問道：「要幫你把摩托車牽進去嗎？」走進家門後，媽媽驚喜歡迎，笑說：「我剛好在看你的影片欸！」下一秒，媽媽溫柔地摸了摸Andy曬黑的臉頰，笑著虧他「變黑狗兄一個」，並要他趕快把沉重的背包卸下。

Andy老師在影片中記錄台灣美景。（翻攝YouTube）Andy老師在影片中記錄台灣美景。（翻攝YouTube）

Andy老師在影片中記錄台灣美景。（翻攝YouTube）Andy老師在影片中記錄台灣美景。（翻攝YouTube）

隨後他繼續踏上環島之旅，騎經嘉義、台南、高雄、屏東等地，更到達台灣的「最西點」與「最南點」進行打卡，沿路拍下許多壯闊自然美景。無論是沿海風光、夕陽餘暉，還是寧靜鄉鎮的街景，都被Andy老師用鏡頭細膩捕捉，許多網友感動留言：「像紀錄片一樣美」、「最棒觀光代言人」。

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