拔管必要3條件！律師打臉「車模界林志玲」閨蜜

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「車模界林志玲」蔡語芯日前在北市大安區醫美診所施打俗稱「牛奶針」的麻醉藥劑後，突然昏迷，經歷19天搶救，家屬12日忍痛拔管，卻遭蔡的閨蜜下跪阻止，並質疑是為了遺產急著拔管。對此，網紅「巴毛律師」陳宇安點出，3個末期拔管必須符合必要條件，打臉這群閨蜜。



蔡語芯的閨蜜團下跪求家屬別拔管。（翻攝自IG、臉書）

蔡語芯的好友們連日來在社群頻頻發文，控訴家屬確定能拿到蔡的兩間房子、1000萬元賠償後，就決定拔管，還爆料哥哥在蔡昏迷第5天，就在社群PO出大量名牌包的照片，詢問如何分辨高仿還是真品。此外，她們在接獲拔管消息時，趕至醫院下跪阻止。

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事後，蔡語芯的哥哥駁斥閨蜜團指控，並前往派出所報案，控告閨蜜團涉嫌散布個資、妨害名譽。然而，身為蔡語芯好友之一的翁子涵強調，自己沒有造謠，一切都是親眼所見、親耳所聞的事實，「你若無愧於心，何必急著用告人的方式擋住真話？」

事件回顧：「車模界林志玲」昏迷19天拔管！跪阻止控家屬急分遺產

對此，巴毛律師13日於臉書發文直言，「拔管不是家屬想拔，醫院就隨便讓你拔欸」，點出3個末期拔管必須符合必要條件，其中包括，需要經兩位醫師診斷確為末期病人，無法治癒，近期內死亡已不可避免；再者是病患的意願書，或配偶、成年子女或孫子女、父母這最近三順位親屬，一致決定的同意書；第三則是通過醫院醫學倫理委員會審查。

巴毛律師無奈表示，「醫院也不想惹事好嗎，一堆人說家屬隨便拔管很冷血，好像還很有機會結果家屬放棄一樣，隨便拔管可能變故意殺人好嗎，至少用一下google好不好！」

巴毛律師也痛轟，閨蜜團的行為令人感到噁心，「希望這些閨蜜可以先一人拿100萬出來當作醫療費用，再去求家屬不要拔管，這樣比較有人性啦」，不過，有網友表示，「說不定她們真的願意出錢出力。」陳宇安則回應，「那不要嘴巴講啊，不要只在IG放化好濃妝、開好美肌，然後對著鏡頭流淚的影片啊。」

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