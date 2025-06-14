范瑋琪演唱會打5.6折！找潘瑋柏助陣 去年也遇「骨折價」

范瑋琪佛山演唱會找來潘瑋柏助陣演出。（翻攝微博）

〔記者胡御柔／台北報導〕歌手范瑋琪近期參加中國節目《歌手2025》，首場演出選唱〈最初的夢想〉，但表現未如預期，慘遭淘汰。他賽後也坦言對自己感到失望。隨後更傳出，本月即將在佛山舉辦的個人演唱會，門票出現5.6折的狀況，引發關注。

不過，演唱會最新公布的嘉賓陣容也掀起話題，找來潘瑋柏助陣演出，吸引不少粉絲期待。事實上，兩人去年12月曾與王力宏同台參與中國大型拼盤演出《超級音雄巨星演唱會》，但當時也面臨票房不佳、票價大幅打折的窘境。

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范瑋琪、潘瑋柏去年12月曾與王力宏同台參與中國大型拼盤演出《超級音雄巨星演唱會》。（翻攝微博）

該場演唱會自2024年11月20日開賣至演出前2天，僅售出看台區（人民幣280元，約新台幣1250元）門票，其餘五個區域票券仍大量滯銷。儘管官方祭出6.5折促銷，仍無法止血。中國網友也紛紛在網路留言：「沒人想看嗎？」、「等5折再入手」、「繼續蹲骨折價」。

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