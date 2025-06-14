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館長看見沒？杜汶澤愛到「入籍當台灣人」 連聲激讚：這裡什麼都有

〔記者邱奕欽／台北報導〕港星杜汶澤來台定居逾4年，昨（12日）有感而發大讚「我台灣我驕傲」，一席話不禁令外界聯想到近年來立場大幅鬼轉，且現在人就在中國的館長。然而，杜汶澤熱愛台灣的心不減反增，晚間2度再發聲盛讚台灣。

杜汶澤2022年取得中華民國身分證成為「正港台灣人」，去年更參與了人生中首次的民主選舉，當時他獲悉賴清德、蕭美琴勝選後更立刻爽快開香檳慶祝。2024年，同為港星的妻子田蕊妮罹患肺腺癌在長庚醫院動刀切除，術後頻頻盛讚台灣的醫療系統、健保制度，夫妻倆熱愛台灣的心不輸在地人。

杜汶澤入籍台灣後，參與人生首次民主選舉，感念台灣醫療救回愛妻田蕊妮，愛台之心不輸本地人民。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）杜汶澤入籍台灣後，參與人生首次民主選舉，感念台灣醫療救回愛妻田蕊妮，愛台之心不輸本地人民。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

然而，杜汶澤昨有感而發大讚「我台北我驕傲，我台灣我驕傲！」不僅如此，他更興奮稱「如果你剛好是台灣人？恭喜你！這個國家很好！」話鋒一轉，回憶妻子當時的病況，他為此發聲感激表示，「最重要的是醫療，我太太存活，就是因為台灣的醫療！」

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這還沒完，杜汶澤到了傍晚前往台北晶華酒店大啖珍饌，也情不自禁再次讚揚台灣這個民主國家，動情表示「台灣什麼都有」、「台灣歡迎你」，且當他嚐到餐廳完美複製香港美食時，他更油然而生地說：「久違了的味道，今晚終於吃到了！」

田蕊妮（右）去年罹患肺腺癌在長庚醫院動刀切除，左為杜汶澤。（翻攝自臉書）田蕊妮（右）去年罹患肺腺癌在長庚醫院動刀切除，左為杜汶澤。（翻攝自臉書）

眾網友見狀再次想到館長，紛紛感慨「生在台灣卻向著中國...」、「中國這麼好的話，阿館要不要乾脆入籍，敢不敢一句話？」除此之外，台灣民眾們也對杜汶澤的愛台之心深感動容，力讚「根本是最炸的入籍宣言！」、「真的真的被感動到...」、「完全感受得到你比本地人還愛這片土地！」、「館長看到了沒？」

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