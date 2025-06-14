晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

《玩具總動員5》上演「玩具遇上科技」 《貍想世界》畫風驚艷展開冒險

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕皮克斯招牌系列新作《玩具總動員5》將於2026年暑假登場，昨於法國安錫動畫影展曝光開場兩分鐘片段。皮克斯首席創意官彼特達克特也宣布包括湯姆漢克斯、提姆艾倫與瓊安庫薩克回歸為胡迪、巴斯光年以及翠絲配音，並將加入令人興奮的新角色。

達克特形容《玩具總動員5》為「玩具遇見科技」，劇情圍繞8歲的邦妮與她新獲得的玩具平板展開，這項神奇裝置讓其他玩具不得不學著共處。這段兩分鐘的片段瞬間擄獲觀眾芳心，其中包括一批巴斯光年意外墜落在一個荒島，最後齊心協力做了木筏試圖逃出生天。

玩具們將在《玩具總動員5》認識「玩具平板」。（迪士尼提供）玩具們將在《玩具總動員5》認識「玩具平板」。（迪士尼提供）

《玩具總動員》於1995年問世，是影史第一部全長電腦動畫電影，也是皮克斯與迪士尼合作的開山之作，開創電腦動畫新時代。作為當年《玩具總動員》的動畫監督，達克特也展示不少鮮少公開的珍貴影像。

《貍想世界》將展開前所未見的動物世界歷險。（迪士尼提供）《貍想世界》將展開前所未見的動物世界歷險。（迪士尼提供）

此外，曾以《熊熊遇見你》獲英國兒童影藝學院獎的導演丹尼爾鍾（Daniel Chong）也帶來全新原創新作《貍想世界》（Hoppers），該片由艾美獎得主喬漢姆與《週六夜現場》的鮑比莫納漢等人配音，是一部生態冒險動畫，畫風相當驚艷。故事講述少女梅寶為保護她心愛的池塘不被興建公路破壞，偷取了名為「Hoppers」的科技，將意識傳輸進一隻機械河狸體內，展開前所未見的動物世界歷險。

《玩具總動員5》、《貍想世界》都將於2026年全球上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中