《玩具總動員5》上演「玩具遇上科技」 《貍想世界》畫風驚艷展開冒險

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕皮克斯招牌系列新作《玩具總動員5》將於2026年暑假登場，昨於法國安錫動畫影展曝光開場兩分鐘片段。皮克斯首席創意官彼特達克特也宣布包括湯姆漢克斯、提姆艾倫與瓊安庫薩克回歸為胡迪、巴斯光年以及翠絲配音，並將加入令人興奮的新角色。

達克特形容《玩具總動員5》為「玩具遇見科技」，劇情圍繞8歲的邦妮與她新獲得的玩具平板展開，這項神奇裝置讓其他玩具不得不學著共處。這段兩分鐘的片段瞬間擄獲觀眾芳心，其中包括一批巴斯光年意外墜落在一個荒島，最後齊心協力做了木筏試圖逃出生天。

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玩具們將在《玩具總動員5》認識「玩具平板」。（迪士尼提供）

《玩具總動員》於1995年問世，是影史第一部全長電腦動畫電影，也是皮克斯與迪士尼合作的開山之作，開創電腦動畫新時代。作為當年《玩具總動員》的動畫監督，達克特也展示不少鮮少公開的珍貴影像。

《貍想世界》將展開前所未見的動物世界歷險。（迪士尼提供）

此外，曾以《熊熊遇見你》獲英國兒童影藝學院獎的導演丹尼爾鍾（Daniel Chong）也帶來全新原創新作《貍想世界》（Hoppers），該片由艾美獎得主喬漢姆與《週六夜現場》的鮑比莫納漢等人配音，是一部生態冒險動畫，畫風相當驚艷。故事講述少女梅寶為保護她心愛的池塘不被興建公路破壞，偷取了名為「Hoppers」的科技，將意識傳輸進一隻機械河狸體內，展開前所未見的動物世界歷險。

《玩具總動員5》、《貍想世界》都將於2026年全球上映。

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