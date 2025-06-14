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娛樂 電視

女星遇車禍「怕被換角」急call劇組 鬆口入行心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕台視《台灣名人堂》今（14）日將專訪台視八點檔年度大戲《寶島西米樂》主演尹昭德與黃瑄，暢談劇中角色詮釋、拍攝甘苦以及戲外深厚情感，揭露鏡頭背後的故事。

尹昭德過去曾詮釋過不少職人角色，這次在《寶島西米樂》中飾演堅守原則、重情重義的西裝師傅陳梅樹，為了讓角色更有說服力，特別接受西裝製作集訓課程，由專業西裝師傅指導動作，只為讓螢光幕前的每一個畫面更貼近真實。

黃瑄（左）、尹昭德再次飾演夫妻，暢談角色甘苦。（台視提供）黃瑄（左）、尹昭德再次飾演夫妻，暢談角色甘苦。（台視提供）

尹昭德坦言，飾演職人角色比一般角色更難，除了要講究技術層面，情感表現也更為內斂細膩：「不管是你說的話、你的動作，你要說服觀眾你就是那個西裝師傅。」此外，尹昭德也表示，「梅樹師」對他而言不僅是角色，更從他身上領悟出人生態度，如同他對徒弟們說：「工作要趕，但是心要定，千針萬線要按部就班，時間再怎麼緊迫，你都不能偷針。」

尹昭德（左起）在《寶島西米樂》和蔡祥、黃瑄一家人經常吵吵鬧鬧。（台視提供）尹昭德（左起）在《寶島西米樂》和蔡祥、黃瑄一家人經常吵吵鬧鬧。（台視提供）

黃瑄再次和尹昭德飾演夫妻，回憶起從前對戲時是緊張又感動：「那時我剛出道，昭德哥是我們小時候電視裡看得到的明星，而現在能跟他演夫妻，覺得很不可思議。」也透露尹昭德表面嚴肅，但私下非常溫和且有同理心，對剛入行的她給予許多照顧。黃瑄更自曝私下其實是個標準的內向型人格，官曉蘭則是典型的外向型角色：「她必須站出來宣傳我們西服店、要把自己的優點講出來，這對我來說是最困難的。」

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談起拍戲過程中的甘苦，黃瑄真情流露分享，前陣子不慎發生車禍，第一時間竟不是打給家人，而是打給劇組統籌請假，坦言過去怕耽誤拍攝是擔心被換角，現在則是因為與劇組建立起深厚情感，不希望自己的突發狀況影響拍攝流程，感慨表示：「這個劇組的大家，在我心中是很重要的地位。」透過戲劇所建立的感情，讓黃瑄有了「不是血緣的家人」。

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