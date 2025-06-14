晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

（專訪）潘儀君自爆單身10年！55歲享受獨處：想到戀愛就好累

〔記者廖俐惠／專訪〕有人形容潘儀君接戲是「細水長流」，她說適不適合、喜不喜歡劇本很重要，這次會暌違8年演出電影，接下《搜查瑠公圳》的原因，正是因為劇情讓她想起小時候，也讓她想起與媽媽一起生活的記憶。

潘儀君暌違8年接電影，透過《搜查瑠公圳》想起童年回憶。（記者王文麟攝）潘儀君暌違8年接電影，透過《搜查瑠公圳》想起童年回憶。（記者王文麟攝）

《搜查瑠公圳》以1960年代的台灣為背景，潘儀君稱自己本來就對有年代感的事物很感興趣，這次她飾演的將軍夫人是住在日式房屋中，她想起以前與媽媽住在日式平房的回憶，「我是60年代末的孩子，電影很貼近我小時候的年代背景，父母來台灣之後曾經生活的年代，是一種對小時候的追憶吧。」

戲中角色要相夫教子，還得幫丈夫維繫人脈、打理家中大小事，更是丈夫與兒子關係的潤滑劑，是個內外兼具的角色。潘儀君想起自己的母親，媽媽個性好強又任性，潘儀君坦言過去對媽媽心中有怨，因為她是家中老么，與媽媽年紀差很多，有時候媽媽連她讀幾年級都不知道。

相關新聞 朱軒洋很欠揍！爸爸張世發話了：誰沒年輕過

到了母親晚年病痛纏身，一個禮拜就要洗腎3次，醫師提醒她不要再喝水，否則會水中毒，但潘母回答「不讓我喝我寧願死掉」。潘儀君坦言，媽媽是個很任性的人，「我當下其實很生氣，我會覺得身體是妳自己的，為什麼要這麼辛苦，怎麼那麼不聽話！」

朱軒洋（中）與張世在《搜查瑠公圳》中關係緊張，潘儀君飾演的母親則是他的浮木。 （伯樂影業提供）朱軒洋（中）與張世在《搜查瑠公圳》中關係緊張，潘儀君飾演的母親則是他的浮木。 （伯樂影業提供）

隨著年紀增長，潘儀君越來越能懂的母親的心情，「她的心態很簡單，就是剩下多少時間，妳要我不能做想做的事情，疼痛之餘、禁錮在病情之中，心理上還不能獲得滿足，那我活著的意義是什麼？」潘儀君自認當時太年輕，如今才慢慢明白，也認為母親的過世是一種解脫，別再受到痛苦糾結了。

潘儀君隨著年齡增長，越來越懂得母親的心情。（記者王文麟攝）潘儀君隨著年齡增長，越來越懂得母親的心情。（記者王文麟攝）

這樣複雜母女關係是間接導致她不婚不生的關係，直到現在55歲，她仍沒有改變想法，且透露單身將近10年。她分享，人過中年之後體悟到「安全感」是自己給自己的，一個人生活自在了，多一個人反而令人卻步，愛情不是完全不能被取代，但是否值得去耗費心力經營，「我沒有排斥，但我沒有熱情，不會再激起我一想到愛情就會小鹿亂撞或者嚮往；反而想到談戀愛之後就進入到經常相處的生活模式，就覺得好累喔。」

在演藝圈多年，潘儀君一直保持著謹慎、低調的態度，也與母親叮嚀有關，「她說妳要小心壞人、小心男人，不要被欺負了！」或許正是因為母親的提醒，潘儀君在出道之後喜歡穿得中性，比起裙裝，更喜歡穿褲裝、套裝，坦言希望削落在別人眼中的女性特質，「潛意識想要去隔絕一些無謂的干擾。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中