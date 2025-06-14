（專訪）潘儀君自爆單身10年！55歲享受獨處：想到戀愛就好累

〔記者廖俐惠／專訪〕有人形容潘儀君接戲是「細水長流」，她說適不適合、喜不喜歡劇本很重要，這次會暌違8年演出電影，接下《搜查瑠公圳》的原因，正是因為劇情讓她想起小時候，也讓她想起與媽媽一起生活的記憶。

潘儀君暌違8年接電影，透過《搜查瑠公圳》想起童年回憶。（記者王文麟攝）

《搜查瑠公圳》以1960年代的台灣為背景，潘儀君稱自己本來就對有年代感的事物很感興趣，這次她飾演的將軍夫人是住在日式房屋中，她想起以前與媽媽住在日式平房的回憶，「我是60年代末的孩子，電影很貼近我小時候的年代背景，父母來台灣之後曾經生活的年代，是一種對小時候的追憶吧。」

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戲中角色要相夫教子，還得幫丈夫維繫人脈、打理家中大小事，更是丈夫與兒子關係的潤滑劑，是個內外兼具的角色。潘儀君想起自己的母親，媽媽個性好強又任性，潘儀君坦言過去對媽媽心中有怨，因為她是家中老么，與媽媽年紀差很多，有時候媽媽連她讀幾年級都不知道。

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到了母親晚年病痛纏身，一個禮拜就要洗腎3次，醫師提醒她不要再喝水，否則會水中毒，但潘母回答「不讓我喝我寧願死掉」。潘儀君坦言，媽媽是個很任性的人，「我當下其實很生氣，我會覺得身體是妳自己的，為什麼要這麼辛苦，怎麼那麼不聽話！」

朱軒洋（中）與張世在《搜查瑠公圳》中關係緊張，潘儀君飾演的母親則是他的浮木。 （伯樂影業提供）

隨著年紀增長，潘儀君越來越能懂的母親的心情，「她的心態很簡單，就是剩下多少時間，妳要我不能做想做的事情，疼痛之餘、禁錮在病情之中，心理上還不能獲得滿足，那我活著的意義是什麼？」潘儀君自認當時太年輕，如今才慢慢明白，也認為母親的過世是一種解脫，別再受到痛苦糾結了。

潘儀君隨著年齡增長，越來越懂得母親的心情。（記者王文麟攝）

這樣複雜母女關係是間接導致她不婚不生的關係，直到現在55歲，她仍沒有改變想法，且透露單身將近10年。她分享，人過中年之後體悟到「安全感」是自己給自己的，一個人生活自在了，多一個人反而令人卻步，愛情不是完全不能被取代，但是否值得去耗費心力經營，「我沒有排斥，但我沒有熱情，不會再激起我一想到愛情就會小鹿亂撞或者嚮往；反而想到談戀愛之後就進入到經常相處的生活模式，就覺得好累喔。」

在演藝圈多年，潘儀君一直保持著謹慎、低調的態度，也與母親叮嚀有關，「她說妳要小心壞人、小心男人，不要被欺負了！」或許正是因為母親的提醒，潘儀君在出道之後喜歡穿得中性，比起裙裝，更喜歡穿褲裝、套裝，坦言希望削落在別人眼中的女性特質，「潛意識想要去隔絕一些無謂的干擾。」

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