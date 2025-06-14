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娛樂 電視

黃豪平穩交周宇柔不急婚頭 親揭「幸福肥」背後真相

〔記者李紹綾／台北報導〕黃豪平與女友周宇柔交往近4年，兩人感情穩定，已進入同居試婚階段，他昨（13日）出席忠義基金會「好童學加油」教育費募集計畫，受訪被問及人生規劃，透露對於結婚雖有共識，但沒有特定時間表，不急著結婚生子，反倒享受現在的甜蜜生活。

黃豪平擔任「好童學加油」教育費募集計畫公益大使。（記者李紹綾攝）黃豪平擔任「好童學加油」教育費募集計畫公益大使。（記者李紹綾攝）

周宇柔4月參加賴慧如婚禮，吐露：「今天可以算是先來見習」，被猜測是否好事將近。對此，黃豪平解釋：「見習不一定代表短期內要結婚，我們都還算年輕，真的不急啦！」他的爸媽也都沒催婚，「我覺得我爸媽的心態是『豪平能找到女朋友，我們就偷笑了，不奢求幾歲要結婚』」，爸媽甚至還跟他和周宇柔說：「我們沒任何壓力，你們放輕鬆，過好自己的生活就好。」

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黃豪平（右）與周宇柔（前排左）感情穩定。（翻攝自臉書）黃豪平（右）與周宇柔（前排左）感情穩定。（翻攝自臉書）

黃豪平曾分享與周宇柔的背影照放閃。（翻攝自臉書）黃豪平曾分享與周宇柔的背影照放閃。（翻攝自臉書）

至於是否有生育計畫，黃豪平坦言雙方還在討論中，他提到與周宇柔有在討論是否要先凍卵，「身邊很多女藝人嘗試這件事，我完全支持。」對於凍卵過程可能帶來的水腫，他笑稱希望周宇柔能「胖一點」，因為她實在太瘦了，代謝極好，半夜吃不完的東西都塞給他，反而讓他有了「幸福肥」的煩惱，「她的體態如果再豐腴一點點的話，也許會比較健康。我喜歡她現在的樣子，但她如果能多吃一點，我也比較放心，希望她可以再吃胖一點，這樣大家才不會覺得我都不給她吃東西。」

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