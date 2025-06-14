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娛樂 音樂

阿爆前進非洲友邦 駐史瓦帝尼大使嗨跳機械舞

〔記者陽昕翰／台北報導〕阿爆日前率領那屋瓦少女組、饒舌歌手R.fu赴非洲友邦史瓦帝尼參加「灌木之火音樂節」（MTN Bushfire Festival 2025）演出，大夥也推出新歌《Born To Be》，同步釋出在非洲拍攝的音樂錄影帶，當地藝人及駐台大使都入鏡助陣，氛圍熱鬧。

那屋瓦團隊與史瓦帝尼大使梁洪昇一起拍攝MV。（Nanguaq那屋瓦提供）那屋瓦團隊與史瓦帝尼大使梁洪昇一起拍攝MV。（Nanguaq那屋瓦提供）

提到《Born To Be》約在半年前就有靈感起源，阿爆回憶：「當時 R.fu交了一個很讚的歌，雖然只有半首，但一聽就很適合在非洲拍MV！」團隊共創後才誕生了英文歌名 Born To Be，象徵原住民天生喜愛音樂、律動，與非洲當地人聽到音樂就想動的天性非常接近。

阿爆分享在當地工作的花絮。（Nanguaq那屋瓦提供）阿爆分享在當地工作的花絮。（Nanguaq那屋瓦提供）

阿爆希望MV能打破部分台灣人對非洲的刻板印象，呈現當地熱鬧活潑的氛圍，她表示：「到了當地就很明顯的感覺他們很愛聽音樂跟跳舞，連海關都會帶AirPod，邊搖邊蓋章，很有趣。」MV更邀來中華民國駐史瓦帝尼大使梁洪昇跨刀拍攝，於大使館大秀「機械舞」。

對於台灣與史瓦帝尼的「文化外交」持續發酵，阿爆也提到：「當地許多製作人都對我們很有興趣，演出後就換了聯繫方式。」期待後續的合作能擦出更多的火花。
　

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