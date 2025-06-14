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藤井風MV驚見目黑蓮！新歌形容粉絲像「忠犬八公」

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本創作歌手藤井風（Fujii Kaze）日前在MUSIC AWARDS JAPAN 2025大出鋒頭，他宣布暌違3年、將於9月5日發行全英文的第三張錄音室專輯《Prema》，昨天（13日）推出全新單曲《Hachikō》，MV中竟然出現Snow Man成員目黑蓮的廣告看板，引發粉絲討論。

藤井風的MV出現目黑蓮的廣告看板。（翻攝自YouTube）藤井風的MV出現目黑蓮的廣告看板。（翻攝自YouTube）

關於新歌《Hachikō》，藤井風表示：「這其實是因為好玩才開始的。2022年4月，在洛杉磯進行共同創作的時候，Tobias Jesso Jr.提議我們試著寫一首包含日文的歌曲。他問：『澀谷的那隻狗叫什麼名字？』我回答：『呃…八公（Hachiko）？』就這樣Sir Nolan當場就做出了beat。」

藤井風進一步表示：「幾年後，為了完成歌曲我觀賞了一部關於八公的電影，旋律和歌詞隨即浮現腦海。我從來沒有用beat寫過歌，這是一個全新的經驗。最終我與音樂製作人250又再進一步修改了這首作品，《Hachikō》因而誕生。忠犬八公，十年來每天都在車站等待已故的主人，最後他們終於能在天堂相見。歌曲沒有刻意聚焦在悲慘的部分，而是強調故事中的喜悅與平靜。這首歌曲描繪忠誠的力量，某種程度上，似乎也很像耐心等候我第三張專輯的粉絲。哈！」

藤井風第三張錄音室專輯《Prema》9月5日發行。（環球音樂提供）藤井風第三張錄音室專輯《Prema》9月5日發行。（環球音樂提供）

《Hachikō》的副歌「You've been patiently waiting for me.」令人印象深刻，歌曲Music Video也同步公開，由執導藤井風眾多作品的MESS操刀製作。

澀谷站的忠犬八公是藤井風的全新單曲《Hachikō》靈感來源。（翻攝自YouTube）澀谷站的忠犬八公是藤井風的全新單曲《Hachikō》靈感來源。（翻攝自YouTube）

此外，藤井風在2025年將於全球各地進行演出，除了歐洲巡迴以外，他也會陸續現身於荷蘭《北海爵士音樂節（North Sea Jazz Festival）》、瑞士《蒙特勒爵士音樂節（Montreux Jazz Festival）》、芝加哥《Lollapalooza》、舊金山《Outside Lands》等知名國際音樂節。

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