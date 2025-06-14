晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

曾沛慈怎麼了！被林宥嘉震撼撕裂 逼到全身發抖訴心聲

〔記者陽昕翰／台北報導〕林宥嘉為了師妹曾沛慈創作的新歌《最後一次哭》大獲好評，這首歌也邀來傅孟柏擔綱MV男主角。談到這首歌的錄音經歷，曾沛慈形容「從來沒有一首歌讓我唱完全身發抖」，透露從歌曲中強烈的撕裂感與情緒能量，讓她唱完後當場顫抖不已。

曾沛慈與傅孟柏首度合作。（華研國際提供）曾沛慈與傅孟柏首度合作。（華研國際提供）

曾沛慈表示：「我站在麥克風前只說了一句『怎麼辦？好感動喔！』就整個人抖到不行」，形容這是一種無法控制的身體反應，更感謝林宥嘉為了她寫歌。

提到與MV男主角傅孟柏的合作，曾沛慈則認為傅孟柏與她原先以為的樣子不太一樣，甚至有種「0跟100」的極端差別，「我原本以為他是個寡言、比較有距離感的人，但我今天遇到的他，我覺得是一個滿真實的人，然後很好笑。」

傅孟柏跨刀演出曾沛慈的新歌MV。（華研國際提供）傅孟柏跨刀演出曾沛慈的新歌MV。（華研國際提供）

而當討論到吃飯吵架的劇情時，傅孟柏開玩笑對曾沛慈說：「妳朝地上丟蛤蜊，然後我就會浮起來，問妳丟的是金色的蛤蜊還是銀色的蛤蜊。」令曾沛慈十分無奈，也笑翻一旁的工作人員。對於傅孟柏講冷笑話的功力，曾沛慈只能說：「大家快找我們兩個一起演喜劇。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中