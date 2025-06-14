曾沛慈怎麼了！被林宥嘉震撼撕裂 逼到全身發抖訴心聲

〔記者陽昕翰／台北報導〕林宥嘉為了師妹曾沛慈創作的新歌《最後一次哭》大獲好評，這首歌也邀來傅孟柏擔綱MV男主角。談到這首歌的錄音經歷，曾沛慈形容「從來沒有一首歌讓我唱完全身發抖」，透露從歌曲中強烈的撕裂感與情緒能量，讓她唱完後當場顫抖不已。

曾沛慈與傅孟柏首度合作。（華研國際提供）

曾沛慈表示：「我站在麥克風前只說了一句『怎麼辦？好感動喔！』就整個人抖到不行」，形容這是一種無法控制的身體反應，更感謝林宥嘉為了她寫歌。

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提到與MV男主角傅孟柏的合作，曾沛慈則認為傅孟柏與她原先以為的樣子不太一樣，甚至有種「0跟100」的極端差別，「我原本以為他是個寡言、比較有距離感的人，但我今天遇到的他，我覺得是一個滿真實的人，然後很好笑。」

傅孟柏跨刀演出曾沛慈的新歌MV。（華研國際提供）

而當討論到吃飯吵架的劇情時，傅孟柏開玩笑對曾沛慈說：「妳朝地上丟蛤蜊，然後我就會浮起來，問妳丟的是金色的蛤蜊還是銀色的蛤蜊。」令曾沛慈十分無奈，也笑翻一旁的工作人員。對於傅孟柏講冷笑話的功力，曾沛慈只能說：「大家快找我們兩個一起演喜劇。」

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