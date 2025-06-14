徐玄奪他初夜！玉澤演「開葷」上癮了：好飢渴脫我衣服

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕漫改韓劇《我奪走了公爵的初夜》由玉澤演、徐玄主演，首週兩集的對話火辣、爆笑不斷，第2集在全韓國奪得3.4%收視率（韓國尼爾森）登上無線台同時段收視冠軍。

玉澤演（左）、徐玄在《我奪走了公爵的初夜》中，陰錯陽差共度春宵。（friDay影音提供）

《我奪走了公爵的初夜》首週劇情描述一名平凡的女大學生靈魂穿越到自己最愛的連載小說中，附身在毫無存在感的貴族C咖配角「車善策」（徐玄飾）身上。對小說劇情倒背如流的她原本只想低調度日，卻意外因調製出現代才有的「砲彈酒」而在古代爆紅，甚至在醉酒的情況下，巧遇國王最寵愛的姪兒、個性冷峻的慶城君「李繁」（玉澤演飾），並陰錯陽差與這位書中偶像男主角發生了一夜情。酒醒後的車善策發現自己竟改變了小說主線劇情，害原本應該相遇的男女主角擦身而過，更糟的是男主對她一見鍾情展開猛烈的追妻攻勢，讓她不得不開始計畫逃離這場突如其來的命運糾纏。

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原本令眾人聞風喪膽的慶城君李繁竟變身「追妻狂魔」，為了娶回奪走自己初夜的女子，連國王交代的要事都可延後3個月，儘管車善策耍賴、裝傻、以各種手段花式逃婚，但已經「開葷」的李繁絲毫不為所動，還直球嗆聲：「昨晚的事我可記得一清二楚，是誰那麼飢渴地脫我衣服？」

玉澤演在《我奪走了公爵的初夜》中，騎馬模樣帥氣十足。（friDay影音提供）

不僅以「偷走最珍貴之物的女人」罪名緝捕試圖逃出城的車善策，當善策哭哭啼啼拿著兩人八字說自己剋夫時，李繁也一臉正色回答：「妳能繼承我的遺產，不過妳絕不能改嫁，即便我死了也無法容忍其他男子！」當善策試圖出家為尼時，更被李繁攔下並爆料：「已經度過初夜的女人，還能成為比丘尼嗎？」《我奪走了公爵的初夜》在friDay影音更新。

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