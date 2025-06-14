晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

（專題）明星光環轉化銷售力！藝人轉戰房仲業 力拚人生第二春

〔記者李紹綾／專題報導〕近年演藝圈吹起「斜槓風」，不少藝人以全新身分在不同舞台發光發熱。應朗丰、黃少谷、劉至翰、林道遠、蕭閎仁陸續轉戰房仲業，以自身的知名度、口才與形象優勢投入市場，吸引各界關注。對藝人而言，房仲不只是職涯上的轉型，更是結合演藝特質與銷售能力的新挑戰。公眾人物加入房仲業，不僅擁有高曝光度、容易拉近與客戶距離，豐富的人脈資源與強大的社群影響力，更成為拓展高端客層、創造話題的絕佳助力。

林道遠去年6月轉職當房仲，挑戰事業第二春。（翻攝自臉書）林道遠去年6月轉職當房仲，挑戰事業第二春。（翻攝自臉書）

●林道遠

林道遠自歌唱選秀節目《超級星光大道2》出道，之後轉往戲劇圈發展，曾參與偶像劇《蜂蜜幸運草》、《協奏曲》，2010年以軍教劇《新兵日記》中「賴虎」一角廣為人知。他感嘆演藝圈收入不穩定，去年6月轉職當房仲，挑戰事業第二春。

林道遠提到，2024年對他來說是意想不到的一年，他走進全新領域，開啟斜槓人生。對於中年轉職，他最感謝在背後默默支持的老婆靜香，兩人一起踏入房仲業，「手裡拿著派報單，心裡裝著一點點不確定，從演藝圈轉到房仲，說不怕是假的。有時熱情地笑，卻被冷冷拒絕；有時走了好幾條街，卻一張都發不出去。但我們學會彼此鼓勵，也學會在辛苦裡禱告，把每天的努力交在神手中。」

從陌生開發到第一筆成交，從沒客戶的低谷到一次次的學習和突破，林道遠說，這一路的酸甜苦辣，老婆都陪在身邊，「感謝神，讓我們不只是生活中相愛，也在工作上成為彼此的幫助者。雖然辛苦，但我們知道，兩個人同心同行，就是最幸福的事。謝謝妳，靜香，不只是我的太太，更是神賜給我最貼心的幫手、最勇敢的戰友。未來的路還長，但我們不孤單。」

劉至翰2020年轉戰房仲業。（翻攝自臉書）劉至翰2020年轉戰房仲業。（翻攝自臉書）

●劉至翰

劉至翰參與多部八點檔演出，2020年拍完《炮仔聲》後轉戰房仲業，他的朋友當時在桃園青埔開房仲公司，正在招聘營業員，便好奇問他：「最近沒事，要不要去考營業員？」原以為只是單純考個試，沒想到竟上了三天課程，直到第四天考試過關才拿到營業證，他笑說：「後來就有認真上，不小心考到了！」

對於轉行當房仲，劉至翰完全不理會外界的酸言酸語，他說：「演員的養分從哪裡來？你要從365行、形形色色的人那邊來，要從生活中去攝取養分。永遠高高在上，那種人能夠演好戲？鬼才相信！」他提到，當時投入房仲業，正值青埔買房熱潮，接觸到各式各樣的人，有時光是一天的交易量「可能就已經超過幾十億。」2022年，他簽約新東家，重新開始演藝圈事業，有空也會幫朋友分析房產。

蕭閎去年斜槓當房仲並考取相關證照。（翻攝自臉書）蕭閎去年斜槓當房仲並考取相關證照。（翻攝自臉書）

●蕭閎仁

蕭閎仁13歲參加歌唱節目《五燈獎》，成為1997年閩南語歌唱比賽兒童組五度五關得主，2008年發行首張創作專輯，隔年入圍金曲獎最佳新人。他感嘆音樂收入不穩定，去年老婆懷孕後，面對經濟壓力，決定斜槓當房仲並考取相關證照，他開心喊：「開始工作了！」

蕭閎仁公開自己的房仲形象照，他打著金黃色領帶，看起來架勢十足，並說：「能夠替你把房子的事服務好，是我的榮幸。希望大家都能找到心中理想的房子。」當房仲的同時，他也沒放棄歌手本業，去年11月發行新專輯，今年年初迎子當新手爸爸，一邊育兒一邊賣房，年底還要開演唱會，生活雖忙碌卻相當充實、快樂。

黃少谷上個月宣布斜槓當房仲。（翻攝自臉書）黃少谷上個月宣布斜槓當房仲。（翻攝自臉書）

●黃少谷

黃少谷曾是「強辯樂團」主唱兼吉他手，因演出偶像劇《終極三國》走紅。2020年，他與「天氣女孩」成員林采薇結婚，育有兩個孩子。為了養家餬口，他卸下明星光環，開計程車賺錢，上個月宣布再斜槓當房仲。近日，他發文透露赴外地出差，並分享前幾天與友人的一段對話，當時朋友問他：「所以你現在是淡出演藝圈嗎？」他則笑回：「不是，是演藝圈沒有我的工作！」這番話引來不少網友留言打氣。

應朗丰年初加入房仲業。（翻攝自臉書）應朗丰年初加入房仲業。（翻攝自臉書）

●應朗丰

夾子樂團主唱「小應」應朗丰，2008年因在電影《海角七號》中飾演「水蛙」一角爆紅，當時年收入破百萬，後來因酗酒賠掉了婚姻和事業。去年7月，他透露成為生物醫學工程師，今年初又宣布再次轉換跑道，加入房仲業。入職短短8天就簽下人生第一張房屋委賣契約，還即興哼唱了一段《國境之南》，讓客戶相當開心。

應朗丰今年4月坦言，自己已經4個月沒「冒泡（成交）」，沒有業績對房仲來說壓力很大，但他一點也不擔心，「不是因為我樂觀，而是因為我知道自己正在做對的事。」這4個月裡，他每天外出發名片、在網路廣告上經營自己的店鋪、努力認識新朋友、整理每次談話可用的心得，也認真面對每一次帶看物件的機會，他說：「有些經驗必須透過時間來累積，急不來的。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中