（專題）明星光環轉化銷售力！藝人轉戰房仲業 力拚人生第二春

〔記者李紹綾／專題報導〕近年演藝圈吹起「斜槓風」，不少藝人以全新身分在不同舞台發光發熱。應朗丰、黃少谷、劉至翰、林道遠、蕭閎仁陸續轉戰房仲業，以自身的知名度、口才與形象優勢投入市場，吸引各界關注。對藝人而言，房仲不只是職涯上的轉型，更是結合演藝特質與銷售能力的新挑戰。公眾人物加入房仲業，不僅擁有高曝光度、容易拉近與客戶距離，豐富的人脈資源與強大的社群影響力，更成為拓展高端客層、創造話題的絕佳助力。

林道遠去年6月轉職當房仲，挑戰事業第二春。（翻攝自臉書）

●林道遠

林道遠自歌唱選秀節目《超級星光大道2》出道，之後轉往戲劇圈發展，曾參與偶像劇《蜂蜜幸運草》、《協奏曲》，2010年以軍教劇《新兵日記》中「賴虎」一角廣為人知。他感嘆演藝圈收入不穩定，去年6月轉職當房仲，挑戰事業第二春。

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林道遠提到，2024年對他來說是意想不到的一年，他走進全新領域，開啟斜槓人生。對於中年轉職，他最感謝在背後默默支持的老婆靜香，兩人一起踏入房仲業，「手裡拿著派報單，心裡裝著一點點不確定，從演藝圈轉到房仲，說不怕是假的。有時熱情地笑，卻被冷冷拒絕；有時走了好幾條街，卻一張都發不出去。但我們學會彼此鼓勵，也學會在辛苦裡禱告，把每天的努力交在神手中。」

從陌生開發到第一筆成交，從沒客戶的低谷到一次次的學習和突破，林道遠說，這一路的酸甜苦辣，老婆都陪在身邊，「感謝神，讓我們不只是生活中相愛，也在工作上成為彼此的幫助者。雖然辛苦，但我們知道，兩個人同心同行，就是最幸福的事。謝謝妳，靜香，不只是我的太太，更是神賜給我最貼心的幫手、最勇敢的戰友。未來的路還長，但我們不孤單。」

劉至翰2020年轉戰房仲業。（翻攝自臉書）

●劉至翰

劉至翰參與多部八點檔演出，2020年拍完《炮仔聲》後轉戰房仲業，他的朋友當時在桃園青埔開房仲公司，正在招聘營業員，便好奇問他：「最近沒事，要不要去考營業員？」原以為只是單純考個試，沒想到竟上了三天課程，直到第四天考試過關才拿到營業證，他笑說：「後來就有認真上，不小心考到了！」

對於轉行當房仲，劉至翰完全不理會外界的酸言酸語，他說：「演員的養分從哪裡來？你要從365行、形形色色的人那邊來，要從生活中去攝取養分。永遠高高在上，那種人能夠演好戲？鬼才相信！」他提到，當時投入房仲業，正值青埔買房熱潮，接觸到各式各樣的人，有時光是一天的交易量「可能就已經超過幾十億。」2022年，他簽約新東家，重新開始演藝圈事業，有空也會幫朋友分析房產。

蕭閎去年斜槓當房仲並考取相關證照。（翻攝自臉書）

●蕭閎仁

蕭閎仁13歲參加歌唱節目《五燈獎》，成為1997年閩南語歌唱比賽兒童組五度五關得主，2008年發行首張創作專輯，隔年入圍金曲獎最佳新人。他感嘆音樂收入不穩定，去年老婆懷孕後，面對經濟壓力，決定斜槓當房仲並考取相關證照，他開心喊：「開始工作了！」

蕭閎仁公開自己的房仲形象照，他打著金黃色領帶，看起來架勢十足，並說：「能夠替你把房子的事服務好，是我的榮幸。希望大家都能找到心中理想的房子。」當房仲的同時，他也沒放棄歌手本業，去年11月發行新專輯，今年年初迎子當新手爸爸，一邊育兒一邊賣房，年底還要開演唱會，生活雖忙碌卻相當充實、快樂。

黃少谷上個月宣布斜槓當房仲。（翻攝自臉書）

●黃少谷

黃少谷曾是「強辯樂團」主唱兼吉他手，因演出偶像劇《終極三國》走紅。2020年，他與「天氣女孩」成員林采薇結婚，育有兩個孩子。為了養家餬口，他卸下明星光環，開計程車賺錢，上個月宣布再斜槓當房仲。近日，他發文透露赴外地出差，並分享前幾天與友人的一段對話，當時朋友問他：「所以你現在是淡出演藝圈嗎？」他則笑回：「不是，是演藝圈沒有我的工作！」這番話引來不少網友留言打氣。

應朗丰年初加入房仲業。（翻攝自臉書）

●應朗丰

夾子樂團主唱「小應」應朗丰，2008年因在電影《海角七號》中飾演「水蛙」一角爆紅，當時年收入破百萬，後來因酗酒賠掉了婚姻和事業。去年7月，他透露成為生物醫學工程師，今年初又宣布再次轉換跑道，加入房仲業。入職短短8天就簽下人生第一張房屋委賣契約，還即興哼唱了一段《國境之南》，讓客戶相當開心。

應朗丰今年4月坦言，自己已經4個月沒「冒泡（成交）」，沒有業績對房仲來說壓力很大，但他一點也不擔心，「不是因為我樂觀，而是因為我知道自己正在做對的事。」這4個月裡，他每天外出發名片、在網路廣告上經營自己的店鋪、努力認識新朋友、整理每次談話可用的心得，也認真面對每一次帶看物件的機會，他說：「有些經驗必須透過時間來累積，急不來的。」

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