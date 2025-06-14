李沐「半年斬2段戀情」卻披白紗 認了婚姻美好想像

〔記者蕭方綺／台北報導〕李沐日前透露去年分手交往4年的樂團主唱男友鄒序，還與施柏宇短命戀愛2個月分手，可說是半年腰斬兩段戀情。而她在電視電影《慶祝》中飾演即將步入婚姻的服裝設計總監，為了追求完美的婚紗照而陷入婚前焦慮。她坦言，拍攝婚紗的戲份最讓她印象深刻，「真的太狼狽了，突然感受到，原來結婚是這麼辛苦、需要耐心的一個過程！」

李沐（右）在《慶祝》牽著老公李玉璽的手強顏歡笑。（寬想國際娛樂提供）

在劇中，她飾演標準的完美主義者，為籌備婚禮焦頭爛額，工作上也遭遇挑戰。當所有細節無法如願掌控時，她的情緒瞬間崩潰。李沐表示，這樣的個性與自己頗為相似：「我現實生活中也常常糾結於細節。很多時候糾結了半天，最後只能告訴自己要放下，不要想掌控太多，讓事情自然發生才是最有機的。」

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若未來真的遇上「婚前焦慮」，李沐表示會理性面對：「如果真的有焦慮，代表關係中還存在讓我不確定或缺乏安全感的地方。我希望自己能說出口，和對方好好溝通。如果沒辦法做到，也許就不適合結婚了。」

李沐在《慶祝》劇中飾演懷抱完美主義的服裝設計總監，也因此對自己的婚紗和婚姻很有想法。（寬想國際娛樂提供）

儘管如此，她對婚姻仍保有美好想像，「兩個人能夠彼此接受對方所有的樣子，不論好壞都陪伴並支持彼此，對我來說是非常務實卻難得的浪漫。」

李沐也坦言，演出《慶祝》意外改變了她對婚禮的看法。「以前我不喜歡婚禮上成為焦點的感覺，但拍完後，想法有所改變。我覺得婚禮可以單純就是一場慶祝，大家開心地聚在一起就好。如果我辦婚禮，一定希望流程簡單，氣氛輕鬆愉快。」

《慶祝》將於6月14日於三立都會台首播，6月20日於東森綜合台播出，6月27日則在LINE TV上架。

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