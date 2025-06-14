館長高歌中國棒！吳鳳來台19年揭「兩岸最大差異」：1話題不自在

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日展開為期六天五夜的中國行，期間不斷高歌當地基礎建設，從公共廁所、高鐵設施，到街道上的監視器、行道樹與垃圾桶皆予以肯定，引發不少台灣網友議論。對此，來台發展18年的土耳其籍藝人吳鳳說，自己來台快19年，也有台灣身分證，加上十多年前曾造訪上海、杭州與南京，他分享兩國最大差異就是人民素質以及民主開放的程度。

館長在中國街頭大讚當地的垃圾桶。（翻攝自館長YT直播）

吳鳳在社群平台指出，自己十多年前造訪中國大城市，對於中國與台灣之間的最大差異，他認為並非基礎建設或科技設備的先進程度，而是在於人民素質以及民主開放的程度。

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他回憶當年在中國旅遊時，許多人對他會說中文感到熱情，不過當他表示自己住在台灣時，就會有部分中國人會立刻轉向政治議題，令他感到不自在，「比如我說我住在台灣，他們有些人會糾正說『我們的台灣』。」

吳鳳分享台灣和中國最大差異，就是人民素質以及民主開放的程度。（翻攝自臉書）

他進一步指出，不談政治的情況下，中國多數民眾的互動是友善的，且當時的上海與南京等一二線城市已相當現代化。然而他也強調，城市的發展程度不等於人民素質或社會開放度，亦不必然提升生活舒適度。「我覺得台灣與中國最大的差別在於包容性。台灣人相對較能接受不同意見，也因此社會更加開放，生活品質自然也比較高。」

吳鳳也提到，他有許多在中國工作的土耳其籍中文導遊朋友，經常表示最喜歡接待來自台灣的旅遊團，「這不是沒有原因的。」他強調，與其執著於與中國的比較，更應該拓展國際視野，加強與世界各國的交流，從中學習他國的優勢。

他表示：「我們不必過度在意與中國的差異，各自有各自的優勢。我們應該更積極歡迎各國人士來台旅遊、留學或投資，這才是我們前進的方向。」

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