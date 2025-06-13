蔡琴突爆他肺開刀！葉佳修露面報平安 宋楚瑜牽愛女高歌

蔡琴今晚在台北國際會議中心開唱。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金嗓天后蔡琴今晚在台北國際會議中心舉辦首場「不要告別」演唱會，唱到民歌時期的經典《鄉間的小路》時，特別找了坐在台下的原唱葉佳修上台助陣合唱。

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蔡琴力邀好友葉佳修一起合唱。（讀者提供）

見到好友到場，蔡琴笑說：「你唱的歌都很紅，當年差點把『龍的傳人』（指李建復）幹掉！」她更語出驚人爆料：「前陣子聽說你肺開刀。」

葉佳修透露，開刀是6年前肺腺癌，經手術治療，切除左上肺葉，感謝自己的台大主治醫生陳晉興，讓他可以繼續唱歌。

蔡琴今晚在台北國際會議中心開唱。（記者王文麟攝）

葉佳修與蔡琴合唱《鄉間的小路》，唱完後忍不住笑說：「這也是我第一次重感冒還能唱歌的。」最後蔡琴也獻上「愛的抱抱」，喊話未來仍要繼續聯絡。

今晚還有鄭怡、周思潔、郝龍斌夫妻、胡志強、宋楚瑜父女、李建復等人到場，宋楚瑜還被蔡琴點名，牽著女兒的手一起合唱《月亮代表我的心》。

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