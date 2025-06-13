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娛樂 最新消息

SPYAIR獻唱《排球少年》神曲 10年6度來台「觀眾席衝浪」掀暴動

SPYAIR承諾會再次來台灣。（梵思娛樂提供）SPYAIR承諾會再次來台灣。（梵思娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本人氣搖滾樂團SPYAIR第6度來台，今天（13日）在台北Legacy TERA舉辦「BUDDY」亞巡台北場演唱會，吸引超過1900人同歡，這不僅是樂團出道20週年的海外巡演，主唱YOSUKE還唱到衝進人群當中，掀起全場瘋狂。

SPYAIR由主唱YOSUKE、吉他手UZ、貝斯手MOMIKEN以及鼓手KENTA所組成，主唱YOSUKE先前因為喉嚨不適，休息近兩週後，今天在台北場上滿血復活。他向在場粉絲打招呼：「暌違1年回來台北，我們很想念你們，希望今天一起創造美好的夜晚，請多多指教。」之後YOSUKE進一步表示：「真的我想對台灣、台北的大家說一句話，就是你們的笑容真的很棒。」

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距離SPYAIR來台已經10年了，成員說：「第一次來台灣最衝擊的果然是臭豆腐，現場喜歡臭豆腐的舉手！」結果全場幾乎都喜歡，接著問：「喜歡納豆的人呢？討厭臭豆腐的人呢？」最後結論發現，原來台灣人都能接受臭豆腐。

SPYAIR主唱YOSUKE唱到一半，竟直接衝進觀眾席，掀起粉絲暴動。（梵思娛樂提供）SPYAIR主唱YOSUKE唱到一半，竟直接衝進觀眾席，掀起粉絲暴動。（梵思娛樂提供）

吉他手UZ記得「你不是一個人」的中文，而KENTA則舉起水大喊「呼搭啦」，便與貝斯手MOMIKE一起乾杯。YOSUKE表示：「聽說在台灣講完這句話後，就要一口氣全部喝完。」對於台灣文化頗有了解。在演唱《My Friend》之前，YOSUKE再次感謝門票售罄，「再次謝謝台灣大家的愛，覺得很像朋友，所以今天一起唱吧！台北！我親愛的朋友！」現場嗨到不行。

在演唱《劇場版排球少年！！垃圾場的決戰》主題曲《Orange》之前，主唱YOSUKE有感而發：「我們跨越大海，能這樣透過音樂在今天這場完售的演出，我們感到非常榮幸，希望接下來還能前進更寬廣的地方。」

SPYAIR帶來多首動漫主題曲，嗨翻全場。（梵思娛樂提供）SPYAIR帶來多首動漫主題曲，嗨翻全場。（梵思娛樂提供）

提到這是SPYAIR出道20週年，YOSUKE表示：「能這樣跟台北的大家一起演出，我們跟你們同樣是亞洲人，透過喜歡動畫的大家，我覺得大家真的太棒了，接下來我們還要度過更多更棒的時間，下次我們要在更大的會場開唱，所以大家也不要硬撐，每天好好的歡笑、活著、愛著人。」

《Orange》掀起全場大合唱，十分溫馨，接著SPYAIR演出《排球少年！！》的片頭曲《Imagination》，又將演唱會帶向另一波高潮。SPYAIR最後承諾，一定會再回來台灣，並向大家打勾勾：「大家要元氣滿滿地等我們回來！」

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