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伍佰「觸電」了？唱一半嗨到「表情扭曲」狂抖全被拍

伍佰今第七度攻蛋。（記者胡舜翔攝）伍佰今第七度攻蛋。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕搖滾天王伍佰第七度攻蛋，舉辦「Rock Star 2」世界巡迴演唱會，今晚唱到招牌歌《Last Dance》時，他一邊重現觸電的魔性舞步，一邊指揮歌迷跟著大合唱，氣氛嗨翻。

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伍佰展現魔性舞步。（記者胡舜翔攝）伍佰展現魔性舞步。（記者胡舜翔攝）

伍佰這套全新巡演，與歌迷的互動性極高，當唱到《浪人情歌》、《挪威的森林》及《夢醒時分》等招牌曲，天王只要開口唱第一句，全場都能跟著大聲唱和，震撼歌聲也成了巡演的名場面。

天王幽默地說：「主歌是你們唱，副歌也是你們唱，我幫你們合音。」現場萬名歌迷反應依舊熱烈。

伍佰展現魔性舞步。（記者胡舜翔攝）伍佰展現魔性舞步。（記者胡舜翔攝）

伍佰今晚唱到《Last Dance》時，他嗨到表情扭曲，狂抖身體與觀眾互動，直接重現網友討論破表的觸電舞，粉絲愈看愈嗨。

伍佰指揮粉絲大合唱。（記者胡舜翔攝）伍佰指揮粉絲大合唱。（記者胡舜翔攝）

有趣的是，當伍佰唱到「明天之後不知道面前的妳是否依然愛我」的歌詞時，萬名粉絲高喊「愛」，他卻忍不住笑回：「真的嗎？你們不是剛好搶到票，不要騙我 ，我很脆弱。」

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