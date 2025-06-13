蕭雅全性騷事件指正！陳蔚爾再發聲「不為誰辯護」只求呈現真相

導演陳蔚爾今晚再度發文，針對錯誤報導澄清。（翻攝自臉書）

〔記者許世穎／台北報導〕導演陳蔚爾6日在社群媒體發文，控訴以《老狐狸》獲得金馬最佳導演的蕭雅全曾對她性騷擾，事發後蕭雅全於7日透過粉絲專頁正式道歉，並宣布停工。陳蔚爾昨（12日）晚間先發文回應外界質疑，並自述一路走來的創傷經歷，今天晚間則再發文針對錯誤報導澄清，強調「不是為誰辯護」，只是希望讓真相保持它原本的形狀。

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陳蔚爾提到，這幾天許多媒體與社群關注她揭露的經歷，也出現了大量報導與分析，「我非常感謝大家對這個議題的在乎與支持。」但她說必須澄清一個反覆被錯誤引用的資訊，就是部分媒體將她描述為「遭對方性騷擾長達15年」，她強調「這與我的原文內容嚴重不符。」

除了提到正確內容請見事件原始文章，陳蔚爾也表示，希望媒體在報導性暴力事件時，尊重當事人用文字維護住的複雜與真實。「我的文章中已明確寫出：問題言行穿插於2016至2019年間，並非持續不間斷地發生。」

她說會特別澄清，不是為了幫誰脫罪，而是因為把對方描繪成「施害15年」的惡魔，會讓真正的問題模糊，「把我弱化為15年都『默默忍受』的受害者，也抹煞我做過的掙扎、提問與對自我的反思。」

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最後陳蔚爾希望，大家能夠理解#metoo運動的本質、尊重倖存者的敘事、求證並節制相關報導的用語，「不要讓我們的故事淪為消費創傷的新聞素材。」更說「MeToo事件不是我一個人的事情，而是我們每一個個案的總和，它是非常普遍的問題，也是整個社會的集體創傷。」

文末並標註「#澄清不是為誰辯護」、「#我不誇大也不沉默」、「#讓真相保持它原本的形狀」。

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