《咒術》宿儺助陣！諏訪部順一配音機器人大作

《波羅五號：超電磁新紀元》真人日語版本找來大咖聲優配音，讓網友直呼超燃。（双喜電影提供）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕經典機器人大作《波羅五號：超電磁新紀元》今（13日）在台上映，有鑑於台灣觀眾更愛日語配音，《波羅五號：超電磁新紀元》在台灣上映日語和菲律賓語兩種版本，日語配音還找來小林千晃、諏訪部順一等人助陣，聲優陣容相當豪華。

《波羅五號：超電磁新紀元》網友大讚真人版電影比動畫還要熱血好看。（双喜電影提供）

《波羅五號：超電磁新紀元》由菲律賓GMA電視台取得日本東映授權，拍攝全新真人版電視影集，以全新CG特效和音效，打造大銀幕版本。日語版更找來多位聲優大咖助陣，包含小林千晃、金城大和、花倉桔道、小市眞琴、中島愛及諏訪部順一和當年爆紅的現象級主題曲主唱堀江美都子等等。

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《波羅五號：超電磁新紀元》大反派札多斯王子由日本知名聲優諏訪部順一配音，表現十分霸氣狂妄。（双喜電影提供）

日語配音版的男主角由小林千晃配音，小林千晃近年最知名的聲優作品包含《葬送的芙莉蓮》中的修塔爾克、《肌肉魔法使-MASHLE-》的馬修班地德。還有包含為大反派配音的諏訪部順一，被網友譽為「霸氣大爺角色專用戶」的他知名作品有《咒術迴戰》的兩面宿儺、《網球王子》的跡部、《黑色五葉草》的夜見等等。

其中最特別的是更找來當年演唱《波羅五號》動畫主題曲爆紅的堀江美都子，為男主角三兄弟的媽媽配音，更是完美的向經典致敬。

《波羅五號：超電磁新紀元》女主角伊莎貝爾奧爾特加的IG擁有百萬粉絲，超正外型被網友瘋狂搜尋。（台北双喜提供）

飾演女主角潔咪的正妹菲律賓演員伊莎貝爾奧爾特加（Ysabel Ortega）在《波羅五號：超電磁新紀元》台灣上映（13日）當天，特別拍攝影片推薦電影給台灣觀眾。伊莎貝爾奧爾特加在菲律賓是知名的超人氣正妹演員，IG更是多達上百萬的追蹤人數。《波羅五號：超電磁新紀元》日語和菲律賓語兩種版本今起上映。

《波羅五號：超電磁新紀元》超正菲國女主角伊莎貝爾奧爾特加，親自熱情問候台灣觀眾。（双喜電影提供）

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