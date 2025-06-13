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陳匡怡氣炸三度轟網友 怒斥：腦袋空洞

因演出偶像劇《我可能不會愛你》打開知名度的陳匡怡。（翻攝自臉書）因演出偶像劇《我可能不會愛你》打開知名度的陳匡怡。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經是「台大五姬」之一的「國企匡」陳匡怡，因演出偶像劇《我可能不會愛你》打開知名度，近年雖然鮮少出現在螢光幕前，但近期她在社群狂曬追求者的豪車、珠寶，被網友酸諷崩壞、炫富，氣不過的陳匡怡也不斷反擊。不過她真的很生氣，昨（12日）第三度轟網友腦袋空洞。

陳匡怡槓上網友，怒斥匿名發言的網友根本沒見過世面。（翻攝自臉書）陳匡怡槓上網友，怒斥匿名發言的網友根本沒見過世面。（翻攝自臉書）

陳匡怡氣呼呼地說，匿名發言的網友根本沒見過世面，不只腦袋空洞，且發言相當幼稚、丟臉。她還點名最早發文的網友，怒問：「你們都沒發現講話那個人，自己很有問題嗎？」更令她不滿的是，對方已經是成年人，卻只會躲在匿名平台上評論「毫無意義的低能主題」。

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陳匡怡不只發文怒轟酸民，也在留言區開戰，部分網友認為，「會用匿名的都是社會邊緣人，沒有參考價值」，陳匡怡同意這種說法，回答：「很多朋友這樣講，我不敢說全部，但很多發言有點像。他們都說根本不用看，那些人素質很低能，講話沒什麼營養」。

陳匡怡在社群平台曬出追求者的好條件，卻被批評炫富。（翻攝自臉書）陳匡怡在社群平台曬出追求者的好條件，卻被批評炫富。（翻攝自臉書）

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