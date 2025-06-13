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娛樂 最新消息

韓國男團悄現蹤台中！DKB足跡遍布後豐鐵馬道、彩虹眷村

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國男團DKB上月低調抵台展開5天4夜的拍攝行程，全程在台中取景一邊工作一邊飽覽中台灣美景、品嚐在地美食，更入境隨俗體驗台灣獨有的釣蝦場行程。除了為了打造出濃濃台灣味，也是第一次全部使用台灣團隊拍攝，其中以「女友視角」拍攝的寫真書，充滿濃濃的台灣風情。

DKB CRUSH ON YOU POP-UP IN TAIPEI 主視覺海報。（FU Entertainment提供）DKB CRUSH ON YOU POP-UP IN TAIPEI 主視覺海報。（FU Entertainment提供）

DKB今年3月來台舉辦限定見面會的DKB，當時因為演出水果家族神曲《卡加布列島》引起廣大討論，幼幼台的水果哥哥姐姐們也蜂擁至他們的官方社群報到。上月DKB再度悄悄訪台灣，為即將到來的「CRUSH ON YOU」 POP-UP IN TAIPEI展開為期5天4夜的拍攝工作，首度造訪台中他們表示比起台北的都市感，台中多了復古的店家，呈現不同的城市風情。

參與快閃店計劃的5位成員D1、E-CHAN、準序、GK和YUKU，最喜歡的景點是「後豐鐵馬道」和「彩虹眷村」，E-CHAN和D1都忍不住大讚經過隧道時，壯觀的景象令他們印象深刻，GK也附和：「真的好想再去一次。」準序和YUKU則被彩虹眷村濃濃的藝術氣息吸引，準序甚至表示，如果有機會「我甚至很想參與其中！也想在上面展示有我的風格的作品！」YUKU大讚從畫作中可以感受到每一筆畫的手感。

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這次的拍攝風格，DKB首次挑戰「女友視角」，紀實感的生活紀錄留下許多臉紅心跳的瞬間，E-CHAN對於Morning Call的起床瞬間感到有些陌生和害羞，D1也說拍攝餵對方吃東西和擦嘴巴最害羞，GK則對台詞感到害羞，準序則是和對方一起吃東西的告白瞬間，因為想到BB們（粉絲名）而笑說：「想這個畫面我突然整個人都害羞到僵住了…」但也不忘趁機告白粉絲BB我喜歡你。

首次和台灣團隊合作的DKB，雖然因為語言關係需要較多的溝通，但他們大讚團隊相當熱情，拍攝的氛圍非常好，D1對於在飯店洗手間拍攝刷牙的場景印象深刻，YUKU則是對於攝影師取景的視角感到嘖嘖稱奇，「有一個場景是在ㄷ字形結構的樓梯那裡，攝影師從我站的反方向角落拍過來，使用到那樣的鏡位真的讓我感覺很新奇！」

DKB 5天4夜低調快閃台中取景拍攝，準序（左起）、GK、D1、E-CHAN、YUKU。（FU Entertainment提供）DKB 5天4夜低調快閃台中取景拍攝，準序（左起）、GK、D1、E-CHAN、YUKU。（FU Entertainment提供）

對台灣並不陌生的DKB，這次首訪中台灣當然也要品嚐道地的台中美食，對於甜點情有獨鍾的他們，對於每餐的甜點都印象深刻，準序愛上銀絲捲沾煉乳的吃法，大讚真的超級好吃。E-CHAN、D1和YUKU愛上吃花生麻糬，E-CHAN甚至把麻糬當正餐吃，「內餡非常Q彈又甜甜的，我好像吃得比正餐還多。」GK則是吃到念念不忘的糖葫蘆，「這次我們又吃到了糖葫蘆，還是一如既往的好吃，我真的覺得很幸福。」

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這次訪台籌備「CRUSH ON YOU」POP-UP IN TAIPEI，DKB除了參與拍攝之外，也親力親為參與周邊設計，每個人都有屬於自己的香水，由他們自己調香打造。5位參與成員也各自設計自己的專屬T-Shirt，屆時在店內也會有此次「台灣製造」限定的紀實影音短片和充滿濃濃台灣風情的限定寫真，DKB希望透過這次的快閃店，讓更多人認識他們不同的面向，與大家分享這次難得的美好回憶。DKB「CRUSH ON YOU」 POP-UP IN TAIPEI，更多資訊請洽FU Entertainment官方粉絲專頁。

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