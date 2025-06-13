香港戲王出道即失業！金融風暴毀星夢 轉行賣牛仔褲：薪水不夠生活

港星陳山聰。（翻攝自Instagram）

〔記者李紹綾／台北報導〕48歲港星陳山聰昨（12日）在節目《人生美食地圖-東京篇》中分享，談及多年來在職場上最令他耿耿於懷的事。他透露，自己18歲時以歌手身分踏入演藝圈，卻恰巧遇上1997年金融風暴爆發，唱片公司無法發片，讓他一入行便面臨「失業」窘境。

面對困境，陳山聰選擇自力更生，他曾賣過牛仔褲，也到深水埗一家設計公司擔任基層職員，他笑說，當年第一次賣牛仔褲領到薪水時，看著那張支票忍不住大喊：「怎麼算呢？根本不夠生活！」為了不依賴家裡、走出自己的人生路，無論工作再辛苦，他都咬牙堅持下去。

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港星陳山聰。（翻攝自Instagram）

陳山聰16歲參加電視台以模仿四大天王為主題的歌唱比賽，主唱偶像劉德華的歌曲《長夜多浪漫》而被評判之一的劉德華賞識，隔年成為劉德華的公司力捧偶像歌手，推出兩張唱片。1997年遭遇亞洲金融風暴，他因唱片公司倒閉被迫退出歌壇，之後轉戰電視劇，2017年憑《同盟》「令千佑」一角獲得《萬千星輝頒獎典禮》最佳男配角獎，2022年再憑《金宵大廈2》一舉奪下《萬千星輝頒獎典禮》最佳男主角獎。

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