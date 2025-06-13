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伍佰不忍了 七度攻蛋霸氣宣布三點「重大改革」

伍佰演唱會。（記者胡舜翔攝）伍佰演唱會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕搖滾天王伍佰今晚第七度攻蛋，舉辦「Rock Star 2」世界巡迴演唱會，今晚首場伍佰霸氣宣布三點巡演重大改變，他說：「我宣布以後我的演唱會，不會再有別的名字，都是『Rock Star 』，只會用數字來分別。」第二點則是演唱會要以酷為原則，「怎麼酷我怎麼排」；最後更表示：「這是我們的演唱會，不是我的，我沒有特別來賓，你們都是我的特別來賓。」引爆全場尖叫。　

伍佰演唱會。（記者胡舜翔攝）伍佰演唱會。（記者胡舜翔攝）

伍佰出道邁入第35年，與China Blue組團也長達33年之久，而他的團員從未更換，攜手展開第15套的全新大型巡演《Rock Star 2》，場次已經安排到到2027年，已排定超過80場的演出，聲勢驚人。

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開場在《我是老大》的序曲之後，伍佰& China Blue穿上黑色燕尾西裝及白襯衫，以剪影的方式亮相，復刻1999年「真世界」演唱會的開場，接著帶來《上癮了》、《風火》、《黃色月亮》等經典歌曲。

伍佰演唱會。（記者胡舜翔攝）伍佰演唱會。（記者胡舜翔攝）

回到熟悉的台北開唱，伍佰心情超嗨，他用毛巾擦完汗後向滿場觀眾打招呼，「大家晚安，你們搶到票啦，這已經贏一半了？怎麼搶的啊？機器搶的抓起來喔。」

伍佰接著宣布：「你們要來唱歌給我聽，這演唱會不一樣喔，我跟你講。」緊接著帶來《淚橋》、《Last Dance》，成功讓滿場歌迷跟著大合唱。

「Rock Star 2」跨越主題框架，搖滾天王以全新的舞台製作及曲目，透過巡演分享他累積多年的搖滾能量與人生智慧。而每回演出的亮點之一「現代舞」，也融入劇情意境，伍佰在歷經自編自導自演的《成功之路搖滾歌劇》好評演出之後，更大膽地呈現。

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