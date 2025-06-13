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泰國吸血鬼CP來台 Joss竟是體保生 重拾籃球全靠Gawin

Joss（左）、Gawin因演出《噬血欲情》收穫不少粉絲。（翻攝自GMMTV IG）Joss（左）、Gawin因演出《噬血欲情》收穫不少粉絲。（翻攝自GMMTV IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國BL夯劇《噬血欲情》以吸血鬼題材為核心，自3月開播以來話題不斷，Joss、Gawin這對強強CP擦出獨特化學反應，迅速吸引大量粉絲的喜愛。隨著全劇於5月28日圓滿播畢，兩位主演也驚喜宣布將於7月13日首度來台，舉行粉絲見面會。

《噬血欲情》長踞串流平台泰劇週榜前三，男主角Joss戲外曾靠籃球獎學金進入國際學校就讀，遇上美泰混血、從小在國外生活，大學時期才返泰求學的Gawin，兩人皆擅長英文，也熱愛籃球。

得知將合作《噬血欲情》後，原本不太熟悉的他們，為了培養默契，Joss在Gawin的鼓勵下，重新拾起因學生時期受傷而停擺的籃球，共同的興趣讓他們逐漸走入彼此生活，累積出的好感情也自然流露在戲劇表現中。

「Joss Gawin 1st Fan Meeting in Taipei」將來台舉行。（無限娛樂提供）「Joss Gawin 1st Fan Meeting in Taipei」將來台舉行。（無限娛樂提供）

除了相似的語言背景與共同興趣，兩人的外型也成為話題焦點，雖然Gawin有著186公分的挺拔身高，站在人群中已屬高挑代表，但一站在189公分、體格壯碩的Joss身旁，不僅讓Gawin顯得意外「嬌小」，更展現出獨特的「反差萌」，也讓這對強強搭檔在眾多CP中脫穎而出，成為備受期待的新生代代表。

「Joss Gawin 1st Fan Meeting in Taipei」見面會將於7月13日星期日下午3點半於Zepp New Taipei舉行，並為購票粉絲準備了掌心貼掌心一對一HI-TOUCH、專屬紀念合照及專屬紀念海報等三重福利，見面會票價分為NT$7,200／6,200／5,000元／3,200，採全場對號入座，並將於6月21日星期六中午12點05分，於KKTIX售票系統及全台全家便利商店FamiPort正式開賣，活動相關資訊請洽主辦單位台灣無限娛樂臉書。

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