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娛樂 最新消息

黃子佼案吹哨者再遭恥辱！Zofia火大「傷害不大侮辱極強」

黃子佼（圖）吹哨者Zoifa遭酸民「性恥辱」反擊。（資料照，記者胡舜翔攝）黃子佼（圖）吹哨者Zoifa遭酸民「性恥辱」反擊。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃子佼2023年捲入MeToo風波後，又因手握大量未成年性剝削影像，遭檢方依《兒童及少年性剝削防制條例》起訴，吹哨者旅法網紅Zofia曾公開指控17歲時則黃子佼強吻等踰矩行徑，如今卻又遭到酸民惡意抨擊，語句毫不掩飾。對此，Zofia也火力全開展開反擊。

Zofiay經營臉書粉專「和我一起·走在法國的365天」，近來卻遭到酸民惡意留言攻擊「被法國屌X射」，她忍無可忍展開反擊回嗆：「怎麼了嘟嘟好香腸？」傷害性不大但侮辱性極強的回應博得粉絲滿堂彩。

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針對酸民的惡行，Zofiay截圖並發文痛批：「以前我會這麼想，自從我告酸民被地檢署說『你是公眾人物，要有承受被罵的風險』之後現在是怎麼可以被白罵，肯定要反擊。」一語道破她身為性暴力受害者挺身吹哨後所遭遇的輿論二度傷害，也反映出司法與社會對受害者的不公平對待。

Zofia曾是揭露黃子佼MeToo醜聞的第一人，如今卻因勇敢發聲屢遭網路霸凌，讓不少網友心疼表示「社會真的欠她一個道歉！」然而，此事再度引發網友討論「受害者是否真的該無止盡承受謾罵」的議題，許多支持者也紛紛留言力挺Zofia，坦言：「沒有她，黃子佼可能永遠不會曝光。」

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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