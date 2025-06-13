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牛奶針害命 麥可傑克森死因與「車模界林志玲」相同？

「車模界林志玲」蔡語芯施打牛奶針後，歷經19天昏迷後宣告腦死。（翻攝自臉書）「車模界林志玲」蔡語芯施打牛奶針後，歷經19天昏迷後宣告腦死。（翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕有「車模界林志玲」之稱的模特兒「泡泡」蔡語芯因施打牛奶針陷入昏迷，歷經19日搶救仍宣告腦死，家屬不得不忍痛拔管。這讓人想起當年國際巨星麥可傑克森（Michael Jackson）過世也與牛奶針有關，他的私人醫生康拉德默里也被判過失殺人。到底牛奶針是什麼？為何能致人於死？

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根據食藥署解釋，「牛奶針」就是丙泊酚（Propofol）針劑，為外觀呈現乳白色，也被稱為牛奶針。主要用途是全身麻醉、使用人工呼吸器、局部外科手術、侵入性檢查時施打，作為鎮靜劑，屬於第4級管制藥品及第4級毒品。

外媒曾報導國際巨星麥可傑克森即因施用牛奶針不當過逝。（路透）外媒曾報導國際巨星麥可傑克森即因施用牛奶針不當過逝。（路透）

2009年6月25日，麥可傑克森在位於洛杉磯荷爾貝山租賃的住所過世，他的私人醫師康拉德默里曾試圖急救但未成功，根據當時《BBC》報導，麥可傑克森長期需依靠鎮靜劑入睡，過世當日上午10點，他曾向康拉德哀求：「求你，求你，給一點牛奶讓我睡覺」，當時所言的「牛奶」就是牛奶針，康拉德也在早上10點40分左右通過靜脈滴注向麥可傑克森施用該藥物。

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後來康拉德透過設備監控麥可傑克森血液中含氧量時，曾去過一趟洗手間，離開2分鐘左右，接著麥可傑克森就沒有呼吸，送往急救仍無法挽回生命。

國際巨星麥可傑克森（右）長期因睡眠問題須倚靠鎮靜劑入睡。（路透）國際巨星麥可傑克森（右）長期因睡眠問題須倚靠鎮靜劑入睡。（路透）

蔡語芯也是施用牛奶針後陷入昏迷，對此，食藥署強調，施用牛奶針劑後，會導致血壓降低、心跳減緩、呼吸抑制等情況，所以必須透過專業醫師並在具備相關急救設施的醫療機構中使用，並持續監測病患心臟及呼吸功能，避免藥物過量導致呼吸衰竭死亡悲劇。

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