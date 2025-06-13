陳文茜抗癌無法出院！探望「女朋友」遭院長打槍原因曝光

金嗓歌后蔡琴今晚將在台北國際會議中心開唱。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金嗓歌后蔡琴今晚將在台北國際會議中心開唱，好友陳文茜罹患第四期黑色素癌正在治療中，原本安排好要朝聖蔡琴的演唱會，沒想到要「請假」卻被院長拒絕，不准她外出看演唱會。

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據了解，陳文茜買了10多張演唱會門票力挺，也決定要拖著病體來現場欣賞演出，無奈臨時被主治醫師打回票，考慮到她的病情，認為來看演唱會不安全，所以「請假」不給過，院長說不准出醫院。

正在治療黑色素癌的陳文茜想外出看演唱會，不料院長不准假。（翻攝自臉書）

蔡琴與陳文茜私交甚篤，這陣子蔡琴忙著演唱會，還是特別帶著小籠包去醫院，探望正在接受免疫療法的陳文茜。

當時陳文茜感動發文，稱蔡琴是「溫柔又野蠻」的女友，「我的『蔡總桶』（搞笑，因為她住在總統府後方），立刻說：不行，我非來看你不可。自己挑選小籠包、食物，搭乘計程車抽空衝到醫院。」提到一根（雙）筷子和一個小籠湯包，連結的是今世難忘的友情。

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