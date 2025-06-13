黃豪平遭嗆「控制狂」內幕曝光 崩潰喊冤：只是想做好節目

黃豪平擔任「好童學加油」教育費募集計畫公益大使。（記者李紹綾攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕黃豪平今（13日）為失依兒教育權益發聲，受邀擔任忠義基金會「好童學加油」教育費募集計畫公益大使。他以「愛心班長」身分出席活動，自曝高中當了3年的班長，笑稱管到同學都怨聲載道，承認：「我就控制狂。」

黃豪平招認，以前喜歡掌控所有事，但現在慢慢放鬆下來了，他發現尤其在演藝圈，很多事是無法控制的，加上工作機會、大環境的狀況，若還是維持以前控制狂的狀態，絕對會活不下去。

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黃豪平坦言，曾因為在工作中過於要求細節，被合作對象私下冠上「控制狂」的稱號，他稱當時在製作網路節目，對於節目的剪接、字幕、鏡頭等環節都嚴格要求，只希望成果能夠精緻好看，沒想到因此招來流言，「合作結束後，就聽到一些風聲說：『黃豪平控制狂，對很多事情都很要求，但他憑什麼，他懂什麼東西？』」回想這段經歷，他坦言當下十分難過，感嘆：「我只是想讓節目好看，怎麼會被這樣講？」

黃豪平擔任「好童學加油」教育費募集計畫公益大使。（記者李紹綾攝）

經過一段時間沈澱，黃豪平也開始自省，體會到即便出於善意，過度的堅持有時也可能讓身邊的人感到壓力，「在努力的過程中，如果沒顧慮到別人的感受，就可能讓別人不舒服。」他表示，每個人在成長或追求目標的過程中，難免會成為「別人故事裡的壞人」，即使初衷良善，也會產生摩擦，因此更珍惜那些能理解、願意同行的志同道合夥伴。

被問當時是否想過找「抓耙仔」對質？黃豪平說：「其實也大概知道是誰啦！反正就交給時間，時間會慢慢沖淡很多東西。」

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