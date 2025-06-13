人氣女神被狂喊閉嘴 宋祖兒讓觀眾折腰 徐若晗做自己

宋祖兒（左）和任嘉倫主演玄幻探案劇《無憂渡》，因櫻桃小嘴常無意識張開，被部分觀眾喊出戲。（愛奇藝提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星宋祖兒甩逃稅風波，沉寂一年半後，以玄幻探案劇《無憂渡》和先婚後愛古裝劇《折腰》強勢回歸，用靈動演技征服觀眾，重返流量女星行列。

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宋祖兒有「小張柏芝」之稱，在《無憂渡》飾演有陰陽眼的女主角半夏，童星出道的她人美演技佳，不靠美顏濾鏡，大眼翹鼻櫻桃小嘴就非常水靈迷人。但戲劇播出時，她的一個缺點卻讓不少觀眾喊受不了、很出戲。

不是她的演技差，也不是她的顏質有問題，而是她的櫻桃小嘴常無意識的張開，即使不說話，也是半張，好像閉不起來，上門牙還微微外凸，被觀眾批評破壞了表演的層次感，調侃她的嘴比劇情更搶戲。

宋祖兒在《折腰》中紅衣造型搭配微張唇形成功詮釋古典美，粉絲讚美是「嬌憨少女感」的具象化。 （翻攝自微博）

但支持宋祖兒的觀眾則認為她的「微張唇」是個人特色，符合古典美學中「櫻桃小嘴」的意象，尤其她在《折腰》中紅衣造型搭配微張唇形，是「嬌憨少女感」的具象化，成功詮釋了古典美。而她的「整形式」演技更讓多數觀眾忽略了她的小瑕疵！

徐若晗（左）和張凌赫主演甜寵劇《愛你》，人氣飆漲。（愛奇藝提供）

徐若晗不因為批評而去整牙整形。（翻攝自微博）

另一位因嘴巴合不攏被吐嘈的是演出甜寵劇《愛你》而人氣飆漲的女星徐若晗；大嘴和兔子門牙是她長期被抨擊的硬傷。

爾冬陞曾在節目中對徐若晗直言，「那個嘴巴要裝個橡皮筋」，建議她把嘴巴閉起來，別動不動就張開。她在《愛你》的吻戲多達60幾場，就被攻擊兔牙太暴十分搶鏡，與張凌赫熱吻時常破壞曖昧氣氛，讓人出戲。

有容貌焦慮的徐若晗坦言，面對批評曾糾結是否該整理自己的兔牙，但她並非大眼小嘴巴掌臉的標準美女，一旦動了牙齒，臉上的其他部位是不是也要跟著調整？堅信自然就是美的她拒絕被世俗眼光綁架，不願動刀當後天美女。

「豎屏短劇一姐」李柯以是「張嘴美女一族」。（翻攝自微博）

李柯以人氣夯，商業價值高。（翻攝自微博）

豎屏「短劇一姐」李柯以也是「張嘴美女一族」，圓眼櫻桃小嘴的外型有點像宋祖兒，主演全部作品原生播放量超3.7億、話題量破20億，代言不少商品，商業潛力不容小覷。

李柯以在爆款劇《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀》飾演穿越到70年後的物理學家，憑藉18歲外表+成熟靈魂的反差感出圈，被誇讚「又老又小」的神演技。她在戲中也總是朱唇微啟，張著性感小嘴；但因為豎屏劇的觀眾喜歡快速、直接的劇情，對於演員的妝造和演出不像一般戲劇嚴苛，所以李柯以未因嘴巴閉不攏挨批，反而被誇甜美性感。

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