館長跪中國城隍爺救柯 林志潔社群評：荒謬

網紅館長昨至上海城隍廟拜城隍爺，希望能救出柯文哲。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「館長」陳之漢日前展開六天五夜中國行，沿途直播，抖內賺滿滿。昨（12）日館長前往上海城隍廟時，竟然跪下請中國城隍爺救救民眾黨前主席柯文哲，不僅驚呆網友，就連新竹雙罷發言人、陽交大法學教授林志潔今（13）日也忍不住用歷史打臉館長，認為他的行為：本身就非常荒謬。

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林志潔在社群發文，特別標註「#城隍爺賞善罰惡公正廉明」，她表示聽說館長跑去上海城隍廟祈求「救出柯文哲」，令人傻眼又啼笑皆非，並希望館長能加強對宗教文化理解。

新竹雙罷發言人、陽交大法學教授林志潔。（翻攝自臉書）

林志潔指出，城隍為兼管陰陽的神明，在陽間司懲兇罰惡導正社會風氣之職，在陰間則專司人間善惡之記錄、通報、審判、移送之職，可謂警察、檢查官及法官的綜合體。遇有善事則通報天庭；遇有惡事則通報地府，違法者去拜城隍爺只能是贖罪，不應在城隍爺面前狡辯撒謊。此外，城隍亦有國家與縣市區域的不同管轄，中國上海與我國新竹尚無城隍司法互助概念，有管轄錯誤問題。

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林志潔針對館長拜上海城隍爺表示：違法者去拜城隍爺只能是贖罪，不應在城隍爺面前狡辯撒謊。（翻攝自YouTube）

最重要的一點是，林志潔強調，「館長要知道，中國共產黨是無神論，許多廟宇在文革時盡毀。去一個沒有宗教自由的國家祈求神明，本身就非常荒謬」。

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