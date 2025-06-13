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娛樂 最新消息

李敏鎬暌違10年演電影！安孝燮怒嗆「你這個王八蛋」

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影鉅作《全知讀者視角》斥資300億韓圜（約台幣6.4億元）打造，該片即將在7月上映，日前釋出台灣版前導預告，短短24小時內即突破百萬觀看次數，安孝燮還在預告中大罵李敏鎬是「你這個王八蛋」，讓人好奇兩人之間的火花。

安孝燮在《全知讀者視角》飾演金獨子。（采昌提供）安孝燮在《全知讀者視角》飾演金獨子。（采昌提供）

《全知讀者視角》講述一部連載多年的小說，故事在完結當天竟離奇成真，唯一堅持看到結局的讀者「金獨子」，被迫與小說中的主角「劉眾赫」等人聯手，在崩壞的末日世界中絕地求生。這是安孝燮首度挑戰大銀幕主演，他飾演一個平凡但堅強的角色，讓他坦言：「我希望表現出讓所有人都產生共鳴、那平凡的金獨子，以及想和獨子一起呈現大家攜手成長的模樣。」他透露，從角色外型、表情、語調到視線，都經過反覆打磨，「我跟導演進行相當多的討論，在角色研究上花費許多時間，也一直針對動作進行訓練。」

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李敏鎬在《全知讀者視角》中飾演劉眾赫。（采昌提供）李敏鎬在《全知讀者視角》中飾演劉眾赫。（采昌提供）

在《江南1970》後，專注於電視劇跟串流平台作品的李敏鎬，也透過《全知讀者視角》宣告他暌違10年回歸大銀幕。他在片中飾演小說《在滅亡的世界中存活的三種方法》主角「劉眾赫」，擁有死亡後能重啟的回歸能力，是充滿壓倒性實力與堅韌意志的完美男人。李敏鎬進行數個月的高強度動作訓練，並分享：「我思考許多關於一個在永生中獨自生存的人類的孤獨感。因為他是一個不斷戰鬥的角色，所以我在動作戲準備上投注大量心血。我必須透過劉眾赫來展現這個世界觀，我認為他必須真實，這樣獨子在克服這個世界觀危機的過程中，才會讓人信服。我尤其花費很多心思在動作、眼神、表情上，如何讓它們不顯得過度誇張與虛假。」

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蔡秀彬在《全知讀者視角》飾演劉尚雅。（采昌提供）蔡秀彬在《全知讀者視角》飾演劉尚雅。（采昌提供）

蔡秀彬在片中飾演跟金獨子共事的職場同事「劉尚雅」，面對小說世界成真所帶來的危機，她表示：「雖然她是眾多角色當中，最能做出現實判斷的人，但我努力讓她看起來不讓人討厭。尚雅也是一個能幫助他人成長的角色，這就是她的魅力所在。」申承浩則化身擁有堅韌力量和超強防禦力的軍人「李賢誠」，他表示：「這是個充滿腎上腺素的角色，當作品要電影化的時候，我就對它抱有很高期待。」他將利用自己的強健體魄與硬派動作戲，為觀眾呈現不容錯過的震撼演出。

申承浩在《全知讀者視角》飾演李賢誠。（采昌提供）申承浩在《全知讀者視角》飾演李賢誠。（采昌提供）

NANA《全知讀者視角》飾演鄭熙媛。（采昌提供）NANA《全知讀者視角》飾演鄭熙媛。（采昌提供）

NANA飾演因為金獨子幫助而倖存，並為正義奮戰的「鄭熙媛」，她分享：「平凡人們攜手拯救世界的模樣，讓我覺得非常有魅力。熙媛是個能展現俐落、華麗動作的角色。我挑戰了很多高難度動作，尤其在吊鋼絲時非常驚險刺激，我努力把每個動作的線條與力量展現得淋漓盡致。」

JISOO在《全知讀者視角》飾演李智慧。（采昌提供）JISOO在《全知讀者視角》飾演李智慧。（采昌提供）

至於BLACKPINK成員JISOO飾演將劉眾赫視為師父的高中生「李智慧」，她坦言：「智慧是個能快速掌握現實、靈活應對情況的角色，我努力展現她這樣的判斷力。由於角色設定，我獨自拍攝的場景很多，但與其說是遺憾，不如說可以很好地展現出角色個性。」JISOO也將透過這次演出，展現前所未見的強烈魅力。童星權恩成則飾演能跟昆蟲溝通的少年「李吉永」，他透露可愛的幕後花絮：「吉永最大的魅力是可愛與自信，每當導演指導時，都會先詢問我的想法，這才誕生出我這角色的招牌動作。」

權恩成在《全知讀者視角》飾演李吉永。（采昌提供）權恩成在《全知讀者視角》飾演李吉永。（采昌提供）

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