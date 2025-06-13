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娛樂 最新消息

新一代瓊瑤女郎現身 「李千娜接棒林青霞」導演揭選角秘辛

李千娜指出過去演出這角色的還有林青霞，這回被封為「瓊瑤女郎」，她壓力頗大。（記者陳奕全攝）李千娜指出過去演出這角色的還有林青霞，這回被封為「瓊瑤女郎」，她壓力頗大。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕李千娜、林雨宣和周丹薇和湯志偉今出席舞台劇《你的故事我的夢》記者會，該劇改編自瓊瑤2本小說《窗外》和《一簾幽夢》，由郎祖筠擔任導演。隋棠和林雨宣分別飾演《一簾幽夢》姊妹綠萍、紫菱，李千娜則詮釋《窗外》的「江雁容」，被封為「瓊瑤女郎」，加上過去林青霞曾演出一樣的角色，讓李千娜壓力很大，她指出過去演出這角色的還有林青霞，這回被封為「瓊瑤女郎」，她壓力頗大，哀嚎：「險些走不上台，責任太大！」

林雨宣第一次和隋棠合作。（記者陳奕全攝）林雨宣第一次和隋棠合作。（記者陳奕全攝）

隋棠今未現身，戲中的妹妹林雨宣則直呼是成就解鎖：「以後也不見得有機會演到瓊瑤阿姨的劇本。」她第一次和隋棠合作，她說隋棠是偶像劇女神，自己則穿梭在時代劇，「我姊姊好漂亮，真的好像不如她的感覺，很期待合作。」

湯志偉和周丹薇戲裡都一人分飾兩角。（記者陳奕全攝）湯志偉和周丹薇戲裡都一人分飾兩角。（記者陳奕全攝）

而湯志偉和周丹薇戲裡都一人分飾兩角，演出女主角的爸媽。湯志偉是這次參演演員當中唯一演過瓊瑤劇的，回憶起過往和瓊瑤合作的時光，他說：「阿姨待我們像家人，當時有去過可園，地下室可以打保齡球，歷歷在目，21世紀她的精神依舊存在

郎祖筠透露，20年前就想把瓊瑤劇本搬上舞台。（記者陳奕全攝）郎祖筠透露，20年前就想把瓊瑤劇本搬上舞台。（記者陳奕全攝）

此外，導演郎祖筠透露，20年前就想把瓊瑤劇本搬上舞台，瓊瑤卻擔憂：「哎呀，我沒碰過舞台劇啊，萬一不上桌了怎麼辦？」婉拒了她；沒想到瓊瑤媳婦何琇瓊近日又找上郎祖筠，把2本書結合成1個劇本，郎祖筠笑說：「我覺得真的是一場夢，跟這故事的開頭不謀而合！」

對於這2本小說改編成一部舞台劇，她形容《窗外》就是要站到窗前，因此就會看到《一簾幽夢》的珠簾，2部戲其實是有相關的。至於選角，她坦言舞台基本能力要有，不是隨便就能上去，畢竟「你不好就是我不好」，大家都是一體的，有沒有擲筊請示過阿姨？她說沒有，但只要阿姨的媳婦何琇瓊通過，就是聖筊。

《你的故事我的夢》舞台劇將於台北、高雄演出，1017-1019在臺北表演藝術中心、12／13在高雄衛武營，617 （二） 13:00全面開賣，購票請洽寬宏售票（kham.com.tw）及全台萊爾富、OK便利商店。

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