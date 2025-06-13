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法國文學鉅作史詩氛圍重現 《悲慘世界》40周年紀念版音樂會首登台

全球矚目的《悲慘世界》40周年紀念版音樂會世界巡演，昨在台北國家戲劇院盛大開演。（寬宏提供）全球矚目的《悲慘世界》40周年紀念版音樂會世界巡演，昨在台北國家戲劇院盛大開演。（寬宏提供）

〔記者許世穎／台北報導〕全球矚目的《悲慘世界》40周年紀念版音樂會世界巡演，昨（12）日在台北國家戲劇院盛大開演，首場即座無虛席，展現驚人號召力。這齣經典音樂劇首度來台，便以原班英國製作團隊、超過110位演員與樂手、超過120噸舞台設備與300件戲服的磅礡陣容，重現法國文學鉅作的史詩氛圍。

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音樂會今（13）日特別舉辦彩排記者會，現場獻唱兩首經典曲目震撼全場。飾演芳婷的露西瓊絲以動人情感詮釋《I Dreamed a Dream》，接續全體演員合唱《One Day More》，演出穿著劇中完整戲服登場，歌聲與戲劇張力帶領觀眾穿越十九世紀法國歷史，現場掌聲不斷。

音樂劇《悲慘世界》40周年紀念音樂會版獲得熱烈好評，被譽為「重獲新生的史詩級鉅作」。（寬宏提供）音樂劇《悲慘世界》40周年紀念音樂會版獲得熱烈好評，被譽為「重獲新生的史詩級鉅作」。（寬宏提供）

本次巡演由卡麥隆麥金塔許製作、尼克葛瑞斯經紀製作公司製作管理，結合音樂劇、音樂會與音樂電影元素，並由駐團導演尚皮耶范德斯佩帶隊。他表示：「這真的是一齣史詩級的經典作品，能帶來升級版製作與台灣觀眾見面，我們非常興奮。昨天首演感受到劇迷朋友滿滿的熱情與掌聲，讓我們非常期待台北後續場次與7月的高雄演出。」

演出陣容星光熠熠，飾演尚萬強的路克麥考爾是西區史上最年輕，同時飾演過《歌劇魅影》魅影與《悲慘世界》尚萬強兩角的實力派演員，他表示：「能來台北和高雄演出，我感到非常開心！」賈維爾一角由布萊德利‧賈登演出，渾厚嗓音詮釋角色的執著，令人印象深刻。其他主要演員還包括曾多次參與《悲慘世界》演出的伊恩休傑斯與海倫華許，分別飾演泰納第與泰納第夫人，陣容堅強，堪稱劇迷夢幻組合。

音樂劇《悲慘世界》40周年紀念音樂會版目前已在全球超過15個地區演出，獲得熱烈好評，被譽為「重獲新生的史詩級鉅作」。台灣場次將於高雄衛武營國家歌劇院接續登場，為南北劇迷帶來最極致的視聽震撼。

《悲慘世界》40周年紀念版音樂會世界巡演即日起至7月6日率先登場台北國家戲劇院，7月10日至7月27日移軍高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院，台北場次僅剩少量票券，高雄場次把握購票機會，台北場次購票請洽OPENTIX，高雄場次購票請洽寬宏售票。

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